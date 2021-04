Le nouveau smartphone gaming Lenovo Legion Phone Duel 2 est désormais officiel

Qu’on l’appelle Legion Phone Duel 2 ou Legion Phone 2 Pro, la seconde version du smartphone de gaming de la marque Lenovo a officiellement été dévoilée aujourd’hui. Ce monstre de puissance met toutes les chances de son côté pour vous faire vivre des parties endiablées avec un maximum de fluidité.

Red Magic 6, par exemple.

Un monstre de puissance au service du jeu

Le smartphone Lenovo Phone Duel 2 est pensé pour être principalement utilisé en mode paysage. Ainsi, il profite d’une architecture technologique de seconde génération garantissant symétrie et équilibre lorsqu’il est ainsi maintenu. Plusieurs systèmes de refroidissement sont intégrés afin de lui assurer une température relativement constante où du moins qui ne le ralentisse pas.

Son processeur Qualcomm Snapdragon 888 est associé à une mémoire vive pouvant atteindre 18 Go et jusqu’à 512 Go d’espace de stockage au format UFS 3.1 pour des échanges rapides. Il profite d’un écran AMOLED de 6,92 pouces compatible HDR10+ ayant une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz, bien supérieur à celle proposée par le ROG Phone 5 d’Asus, le Red Magic 6 mais identique à celui offert par le Black Shark 4. Il affiche une définition de 1080x2460 pixels. Le mobile est compatible 5G et dispose du Wi-Fi 6.

Des touches virtuelles et un maximum d’outils pour le gaming

Le Lenovo Phone Duel 2 offre 8 touches virtuelles pour jouer. Il y a 4 touches à ultrasons sur le profil de l’appareil, deux capacitives à l’arrière et deux points de contact tactiles sur l’écran. Il y a deux moteurs à vibration linéaires pour l’axe X permettant de proposer un retour tactile précis. On peut également compter sur la présence d’un système de refroidissement actif s’appuyant sur deux ventilateurs qui envoie le flux d’air frais à travers les composants afin de limiter leur surchauffe.

Un effet lumineux RVB est disponible permettant d’illuminer l’appareil avec l’une des 16,8 millions de combinaisons possibles. Le mobile embarque une batterie (ou plus exactement deux unités) pour une capacité totale de 5700 mAh, capable de supporter la charge rapide 90 Watts mais un bloc d’alimentation de 65 Watts est seulement livré avec l’appareil. Il y a deux ports USB-C afin de ne pas gêner en cas de nécessité de charge pendant une partie.

Aussi beau devant que derrière, en photo

Pour la photo, le capteur frontal est installé sur l’un des profils du mobile afin de se prendre en train de jouer. Il s’agit d’un module de 44 mégapixels capable de gérer le grand-angle sur 84 degrés. Il est possible de filmer avec une définition 4K à 60 images par seconde. Sinon, à l’arrière, il y a un capteur de 64 mégapixels ouvrant à f/1.9 ainsi qu’un autre capteur de 16 mégapixels dédié aux photos en mode grand-angle. Pour l’audio, important dans les jeux, le Legion Phone Duel 2 embarque deux haut-parleurs en façade spécifiques qui promettent un effet sonore fort, profond et avec un minimum de distorsion. Un lecteur d’empreinte digitale permet de sécuriser l’accès à l’appareil et aux données qu’il peut contenir. Le mobile mesure 176x78,5x9,9 mm pour un poids de 259 grammes. Il est décliné en noir ou en blanc.

Le nouveau smartphone gaming Lenovo Legion Phone Duel 2 sera disponible à partir de mi-mai en France en deux versions de 12+256 Go à 799 € ou 16+512 Go à 999 € avec une station de recharge.