ZTE Axon 30 Ultra ou Axon 30 Pro +, avec trois capteurs 64 mégapixels attendu à 1200 dollars

La marque chinoise ZTE s’apprêterait à annoncer son nouveau smartphone très haut de gamme, le modèle Axon 30 Ultra à moins qu’il ne soit finalement nommé Axon 30 Pro + comme le pense certaines sources ayant dévoilé une partie de sa fiche technique. Sur celle-ci, on remarque l’incroyable configuration photo basée sur la présence de 3 capteurs de 64 mégapixels. En voici tous les détails.

Le prochain mobile très haut de gamme ZTE devrait être annoncé d’ici peu. Une présentation officielle est attendue pour la semaine prochaine. Mais certaines fonctionnalités ont été divulguées sur le réseau social Twitter révélant que le smartphone pourrait porter le nom de Axon 30 Pro +, qu’il serait le produit le plus abouti que le constructeur n’ait jamais réalisé et qu’il serait proposé sur le marché à un prix assez élevé de 1200 dollars.

Quelle configuration photo ?

Pour arriver à un tel prix de vente, le constructeur n’a, semble-t-il, pas lésiné sur les caractéristiques techniques puisque le mobile devrait être équipé de 3 capteurs de 64 mégapixels. Ils seraient accompagnés par un autre capteur qui embarquerait 8 mégapixels permettant d’offrir un zoom dont on ne connait pas le niveau. Avec une telle configuration, le mobile pourrait être capable de réaliser des photos magnifiques en toutes situations aussi bien en grand-angle, qu’en macro et de nuit. Mais ce n’est pas tout puisque le tweet mentionne également la présence d’un capteur photo frontal de seconde génération sous l’écran. Il s’agirait d’un module de 44 mégapixels pour se prendre en selfie.

Les autres caractéristiques attendues

Ainsi, l’écran très grand de 6,9 pouces n’aurait aucun élément pouvant gêner l’affichage. Il s’appuierait sur une dalle AMOLED 120 Hz capable d’afficher une définition QHD+. Modèle très haut de gamme oblige, le Axon 30 Ultra ou Axon 30 Pro + embarquerait une puce Qualcomm Snapdragon 888 associée à 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage interne de 256 Go. Toujours selon le tweet, l’appareil disposerait d’une batterie de 4500 mAh supportant la charge rapide à 55 watts et serait peut-être livré avec un chargeur 65 watts. Enfin, le twittos termine son message en indiquant ce qui pourrait être le prix de vente du smartphone : 1200 dollars.

Ces informations sont à prendre avec les pincettes de rigueur et nous en saurons plus la semaine prochaine lors de l’annonce officielle du constructeur au sujet de son futur smartphone très haut de gamme.