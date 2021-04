Fin des promotions sur l’ensemble des forfaits RED BY SFR dès 5€ par mois !

C’est le dernier jour pour profiter des offres promotionnelles de l’opérateur RED by SFR ! Sans engagement, de 1Go à 130Go à partir de 5€/mois, vous trouverez le forfait qui vous convient le mieux à coup sûr ! Découvrez-les dans cet article.

Offre RED 1Go à moitié prix

Pour la somme de 5€/mois, au lieu de 10€, vous pourrez consulter vos mails et quelques sites internet (attention au streaming vidéo !) grâce au giga octet dédié à votre utilisation aussi bien depuis la France que depuis l’Union européenne et les DOM. Aussi, depuis ces destinations, vous bénéficierez de l’illimité pour l’ensemble de vos communications !

Dans le détail, cette offre mobile à petit prix vous propose :

1Go utilisable depuis la France, l’UE et les DOM

Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Offres RED 60Go et 100Go à prix réduit

Pour celles et ceux qui souhaitent naviguer sur le web en toute tranquillité, vous aurez le choix parmi deux forfaits RED avec 60Go et 100Go d’Internet à prix réduit ! Que vous choisissiez l’un ou l’autre de ces forfaits, vous pourrez communiquer sans vous limiter en France comme à l’étranger (UE et DOM).

L’offre RED 60Go est au prix de 13€/mois, au lieu de 15€, et vous permet d’utiliser 60Go d’Internet en France et de vous connecter à hauteur de 9Go lorsque vous voyagez à travers l’UE et les DOM.

Le forfait RED 100Go, quant à lui, coûte la somme de 15€/mois au lieu de 20€ ! Vous bénéficiez de 100Go d’Internet en France ainsi que de 12Go pour vos séjours au sein de l’UE et des DOM.

Offre RED 130Go avec au choix la 4G ou la 5G

Pour les amateurs de 5G ou les internautes très gourmands, RED by SFR vous propose un forfait à prix réduit avec 130Go d’Internet en France ! L’opérateur vous permet en plus de choisir entre la couverture 4G ou 5G ! Si vous optez pour la 4G, votre forfait sera au prix de 19€/mois, au lieu de 25€. Si vous préférez l’option avec la 5G, votre abonnement vous coûtera alors la somme de 24€/mois, au lieu de 30€ !

Du côté des garanties, vous pourrez communiquer autant que vous le souhaitez en France, mais également lorsque vous voyagez* à travers l’UE et les DOM. D’ailleurs, depuis ces destinations, vous pourrez vous connecter à hauteur de 15Go, montant de la data proposée par l’offre RED 130Go pour l’étranger*.

*pour les voyageurs occasionnels