Le Google Pixel 5a sortira, sortira pas, sera repoussé, sera annulé ? Les dernières rumeurs à son sujet

Le géant américain Google devrait produire cette année encore une série de smartphones sous sa propre marque et sous l’appellation Pixel. Plus spécifiquement, le Pixel 5a est un peu une arlésienne. En effet, logiquement, Google devrait remplacer le Pixel 4a, mais certaines rumeurs disent le contraire avant d’être désavouées. Voici un point à date.

Google a lancé son smartphone Pixel 4a en août dernier. Ensuite, sont arrivés sur le marché les modèles Google Pixel 4a 5G et Pixel 5, un peu plus tard, en octobre 2020. Compatibles 5G, ces appareils sont animés par une version pure d’Android, sans aucune surcouche logicielle et profitent des dernières mises à jour du système dès leur disponibilité tout en offrant des performances intéressantes, mais également des photos de qualité.

Un Pixel 5a qui arrive… ou pas ?

Il serait assez logique que le géant américain songe (déjà) à remplacer l’actuel Pixel 4a par le Pixel 5a. Or, dans un premier temps, le site Android Central publie un billet affirmant que le Pixel 5a était annulé. Il a été rejoint sur ces dires par le pronostiqueur Jon Prosser qui a également parlé sur Twitter d’une annulation due principalement à la pénurie de puces. Toutefois, il faut aussi savoir que Jon Prosser est tombé à côté sur ces dernières prévisions dont la plus retentissante a été de dire qu’une présentation Apple aurait certainement lieu le 23 mars dernier.

Malgré cela, Google est sorti de son silence et a nié ces rumeurs expliquant au site The Verge que « le Pixel 5a n’est pas annulé. Il sera disponible plus tard aux États-Unis et au Japon et sera annoncé conformément au lancement du téléphone de la série A de l’année dernière ». Le Pixel 5a s’il est donc une réalité est attendu avec un châssis en plastique avec un écran de 6,2 pouces AMOLED. Cette année, il pourrait aussi arriver avec un autre smartphone de Google, le Pixel 6 qui pourrait être le premier modèle pliable de la marque américaine.