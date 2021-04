Les iPhone 13 profiteront bien d’un écran OLED LTPO compatible avec une fréquence de rafraîchissement adaptative

Si les iPhone 12 semblent séduire un public large depuis qu’ils sont commercialisés, les regards sont déjà tournés vers l’avenir et plus particulièrement les futurs iPhone 13 qui devraient bénéficier de dalle OLED, comme les actuels, mais surtout embarquant la technologie LTPO pour leur permettre de faire varier leur fréquence de rafraîchissement selon les applications utilisées.

Actuellement, les iPhone 12 quelle que soit leur déclinaison utilisent un écran doté d’une dalle OLED, soit la meilleure technologie qui existe à ce jour permettant d’offrir des noirs extrêmement profonds et des couleurs intenses. Mais une autre caractéristique est devenue importante : celle de la fréquence de rafraîchissement de la surface d’affichage. En effet, plus elle est élevée et plus les défilements de pages ou l’affichage, en général, est fluides limitant les phénomènes de saccades que l’on peut percevoir. Mais si les iPhone 12 peuvent seulement choisir entre du 60 ou 120 Hz, les iPhone 13 auront beaucoup plus de souplesse grâce à la technologie LTPO que l’on trouve déjà dans les écrans des Apple Watch.

Une technologie adaptative et économe en énergie

La technologie LTPO permet une basse consommation et une fréquence dynamique s’adaptant aux besoins des applications en cours d’exécution. Ainsi, on peut réaliser des économies sur la consommation d’énergie. Selon le site Digitimes, les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max seraient bien dotés d’une dalle OLED LTPO à 120 Hz au maximum. Les fournisseurs seraient LG Display et Samsung Display, deux acteurs majeurs de cette industrie. Ils livrent déjà des écrans LTPS pour les iPhone 12 et semblent se préparer à modifier leurs lignes de production en vue de l’adoption de la nouvelle technologie pour les smartphones de la marque à la pomme.

Les iPhone 13 et iPhone 13 mini devraient rester avec des écrans OLED LTPS, comme les iPhone 12 avec les fournisseurs que sont LG Display et BOE. Ils pourront profiter de la fréquence de 120 Hz, mais devraient aussi être moins économe en énergie, à moins que la firme de Cupertino se décide à passer l’intégralité de la série en LTPO, mais pour des coûts assez conséquents et avec aussi un retard à la production qui pourrait en découler. La présentation de la gamme des nouveaux iPhone 13 est attendue pour le mois de septembre, si tout va bien.