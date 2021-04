Le tout nouveau Samsung A52 5G en promotion à moins de 400€

Le Samsung Galaxy A52 5G fait partie des tous derniers smartphones mis en vente par le constructeur Samsung. Ce téléphone abordable et compatible 5G a tout pour plaire surtout quand une remise de 50€ fait passer son prix en dessous de 400€. On vous dit tout de suite comment profiter de ce bon plan pour acheter le Galaxy A52 5G au meilleur prix.

Remise de 50€ sur le Samsung Galaxy A52 5G

Tout nouveau, le Samsung Galaxy A52 5G bénéficie aujourd’hui d’une belle remise de la part du constructeur Samsung. En achetant, votre smartphone chez l’opérateur RED by SFR par exemple, vous pouvez bénéficier d’une offre de remboursement de 50€. Ainsi, son prix passe de 449€ à 399€ seulement. Ce smartphone fait partie de notre sélection des meilleurs smartphones Samsung à moins de 500€.

Pour bénéficier de cette offre de remboursement, il vous suffit d’acheter le Galaxy A52 entre le 8 avril et le 31 mai et de remplir un bulletin de participation en ligne. Une fois complété avec les informations demandées, vous recevrez votre remboursement de 50€ sous un délai de 3 semaines, directement sur votre compte bancaire. Rien de plus simple !

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy A52 5G ?

Le Samsung Galaxy A52 5G est équipé d’un écran Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces en Full HD+ ainsi que de 4 capteurs photo dont un principal de 64 Mpx puis respectivement de 12 Mpx, 5 Mpx et 5 Mpx. De jour comme de nuit vos photos seront réussies. Côté processeur, il embarque une puce Snapdragon 750 gravée en 8nm qui lui confère sa compatibilité avec les nouveaux réseaux mobiles 5G. Il offre une vraie fluidité de navigation. Avec une batterie de 4500 mAh, il offre une belle autonomie. On apprécie également sa compatibilité avec la charge rapide 25W.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy A52 5G.

Les Samsung Galaxy A32 et A42 profitent aussi d’une offre de remboursement

L’offre de remboursement proposée par Samsung jusqu’au 31 mai concerne également les Samsung Galaxy A32 5G et A42 5G. Ainsi, vous pouvez profiter d’un remboursement de 30€ pour l’achat d’un Galaxy A32. Le prix de ce dernier passera de 299€ à 269€ seulement.

Un remboursement de 40€ est offert pour l’achat d’un Samsung Galaxy A42. Ainsi, il vous coûtera seulement 309€ au lieu de 349€. C’est donc le moment de se faire plaisir et de changer son vieux smartphone pour un tout nouveau Samsung Galaxy.

En choisissant d’acheter votre téléphone chez RED by SFR, vous pouvez profiter d’une livraison gratuite et rapide ainsi que d’une garantie de 2 ans. Tous les modèles proposés sont débloqués. Vous pouvez les utiliser avec la carte SIM de n’importe quel autre opérateur. Vous n’êtes donc pas obligé de souscrire à un forfait RED pour en profiter.