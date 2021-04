Baisse de prix pour les Samsung Galaxy S20 FE et S20 FE 5G chez RED by SFR

Avec le retour des forfaits mobiles BIG RED, l’opérateur propose également des smartphones seuls à prix imbattable. En ce moment, le Samsung Galaxy S20 FE est proposé à moins de 400€ grâce à une offre de remboursement de 100€. Quant au Galaxy S20 FE 5G, il passe sous la barre des 500€. C’est le moment de se faire plaisir avec un Galaxy S20 FE à petit prix. Regardons ensemble comment bénéficier de cette promotion.

Baisse de prix : le Galaxy S20 FE à moins de 400€

Grâce à une offre de remboursement de 100€, le prix de Samsung Galaxy S20 FE passe de 499€ à 399€ seulement. Pour profiter de ce tarif préférentiel, il vous faudra simplement remplir un coupon en ligne en renseignant les informations demandées, puis sous trois semaines vous recevrez votre remboursement. Ainsi, vous obtiendrez votre Galaxy S20 FE pour moins de 400€. Vous trouverez le coupon à télécharger directement sur le site de RED by SFR.

Si le réseau 5G vous intéresse, vous serez ravis de savoir que la version 5G du Samsung Galaxy S20 FE bénéficie également d’une offre de remboursement de 100€. Ainsi, vous pouvez l’acheter pour 499€ au lieu de 599€. Le S20 FE 5G possède un espace de stockage de128 Go et existe en blanc, bleu, vert, orange, rouge et violet. A vous de choisir votre couleur préférée !

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le test du Samsung Galaxy S20 FE.

Samsung Galaxy S20 FE avec un paiement en 4 fois sans frais

Chez RED by SFR vous pouvez tout à fait acheter un téléphone seul sans souscrire à un forfait. Tous les téléphones sont débloqués et peuvent donc être utilisés avec la carte SIM de n’importe quel autre opérateur. Mais si toute fois vous aviez envie de changer de forfait sachez que les forfaits BIG RED sont de retour avec 5 Go pour 5€, 100 Go pour 13€ ou encore 200 Go pour 15€ par mois seulement. Attention ces offres ne sont valables que jusqu’au 15 avril prochain c'est-à-dire jeudi. Il ne faudra pas hésiter trop longtemps.

En souscrivant à un forfait RED, vous obtiendrez des facilités de paiement pour acheter votre tout nouveau Samsung Galaxy S20 FE. Le paiement en 4 fois sans frais vous sera proposé. Parfait pour se faire plaisir sans se ruiner !