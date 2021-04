Wiko lance sa nouvelle gamme de smartphones Power U, vers une autonomie record ?

Conscient que l’autonomie est un enjeu important pour les utilisateurs de téléphone portable, la marque Wiko vient d’annoncer le lancement de sa nouvelle gamme Power U. Celle-ci s’appuie sur l’intégration de batterie de grande capacité pour offrir un maximum de temps d’utilisation avec une seule charge. Elle est composée de trois modèles : le Power U30, le Power U20 et le Power U10.

Le nouveau smartphone Wiko : le Power U30

Les nouveaux smartphones Wiko veulent apporter toute l’autonomie nécessaire à des usages de plus en plus consommateurs d’énergie. Ainsi, le constructeur mise sur le fait de pouvoir utiliser l’appareil pendant un maximum de 4 jours avec une seule charge. Pour cela, il a intégré une batterie d’une capacité de 6000 mAh dans le Power U30. Par contre, la charge n’est pas très rapide puisque limitée à 15 watts. Animé par la puce Mediatek Helio G35 avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage extensibles, il profite d’un très large écran IPS de 6,8 pouces avec une définition HD+.

Il dispose d’un capteur photo de 13 mégapixels avec un autre capteur de 2 mégapixels et un dernier QVGA. Le capteur frontal est un 8 mégapixels. Le mobile est capable de filmer avec une définition Full HD. Le Wiko Power U30 est Wi-Fi, Bluetooth et compatible 4G. Décliné en trois coloris bleu foncé, bleu nuit et menthe, il est proposé à un prix de 179 € pour la version 64 Go ou 199 € si vous préférez 128 Go d’espace de stockage.

Wiko Power U20 et Power U10, aussi avec une large batterie

Le modèle Wiko Power U20 partage de nombreux éléments de sa fiche technique dont la puce, la batterie, la connectivité, l’écran, mais propose 3 Go de RAM et un capteur de 5 mégapixels comme objectif frontal. Là encore, le constructeur promet 4 jours d’utilisation avec une seule charge. Le Wiko Power U20 est proposé à un prix de 159 € en bleu, gris ou vert.

Enfin, le Wiko Power U10 dispose d’une puce Mediatek A25 avec 3 Go de RAM et 32 Go d’espace de stockage extensible. Il embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh. L’écran est identique aux deux modèles précédents. Un seul capteur photo est disponible ici, un objectif de 13 mégapixels installé au dos et pour se prendre en selfie, c’est un capteur de 5 mégapixels qui fait le travail. Le Wiko Power U10 est proposé en bleu foncé, bleu denim ou turquoise pour un prix de 129 €.