TCL dévoile sa nouvelle gamme de smartphones TCL 20 et présente un prototype de mobile à la fois pliant et déroulant

La marque TCL a profité d’un événement virtuel pour annoncer l’arrivée sur le marché d’une nouvelle gamme de smartphones. Le constructeur en a aussi profité pour dévoiler un prototype de smartphones qui se plie et se déroule à la fois et dont la sortie est prévue d’ici la fin de l’année 2021, c’est confirmé et officiel !

Tout doucement, le constructeur chinois TCL développe son offre sur le marché des smartphones et, plutôt que de l’inonder avec des dizaines de déclinaisons et configurations diverses, se concentre sur la nouvelle gamme portant le chiffre 20. Ainsi, ce sont trois nouveaux modèles qui ont été annoncés : le TCL 20 L, le TCL 20 L + (Plus) et le TCL 20 Pro 5G.

Le nouveau smartphone TCL 20 L est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 662 avec 4 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128 Go extensibles grâce à une carte mémoire micro SD jusqu’à 1 To. Il embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge 16 Watts. L’écran mesure 6,67 pouces avec une encoche pour le capteur photo frontal de 16 mégapixels. Il est au format 20:9 sur une dalle LCD avec une définition FHD 1080x2400 pixels capable de monter jusqu’à une luminosité de 500 cd/m². Il supporte la technologie NXT Vision qui améliore la qualité des vidéos, entre autres. Il y a un port audio jack pour brancher un casque.

Pour la photo, le TCL 20 L dispose d’un module principal de 48 mégapixels ouvrant f/2.0 accompagné d’un capteur de 8 mégapixels pour le grand angle sur 118 degrés et deux capteurs de 2 mégapixels chacun pour les photos de type macro et le calcul de la profondeur de champ. L’appareil est capable de filmer avec une définition FHD à 60 images par seconde. Compatible 4G, le TCL 20 L supporte le Wi-Fi 5 (ac) et le Bluetooth 5.0. Il peut accueillir deux cartes SIM et dispose du NFC pour le paiement sans contact, par exemple. Le mobile est animé par Android 11 et est équipé d’un lecteur d’empreinte digitale installé sur le côté au niveau du bouton d’alimentation. Il mesure 166,2x76,9x9,1 mm pour un poids de 199 grammes, selon le fabricant. Le nouveau smartphone TCL 20 L sera prochainement disponible à un prix de 229 €.

TCL 20 L +, un peu plus de RAM, d’espace de stockage et un capteur photo plus grand

Le nouveau smartphone TCL 20 L + dispose du même écran que le TCL 20 L ainsi que de la même plateforme SoC mais avec 6 Go de ram cette fois-ci et une mémoire interne de 256 Go extensibles avec une carte mémoire. Sa configuration photo propose un module principal de 64 mégapixels et les mêmes capteurs que le TCL 20 L. Sa batterie est identique au TCL 20 L tout comme sa connectivité. Il est exactement de la même taille et du même poids que le TCL 20 L. Le nouveau smartphone TCL 20 L + est proposé à un prix de 269 €.

TCL 20 Pro 5G, pour un mobile qui se la joue haut de gamme

Enfin, le TCL 20 Pro 5G est le modèle le plus abouti du constructeur. Il profite d’un design fin et surtout d’une surface arrière totalement plate bien qu’il y ait plusieurs objectifs photo, mais qui sont parfaitement intégrés sur le même plan que le reste du dos du mobile. Le TCL 20 Pro 5G embarque une puce Qualcomm Snapdragon 765G avec 6 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage extensibles avec une carte micro SD. Sa batterie a une capacité de 4500 mAh supportant la charge 18 Watts. Notez la possibilité de charger le mobile, sans fil. Son écran est incurvé, marque du haut de gamme. Il utilise une dalle AMOLED sur 6,67 pouces affichant une définition 1080x2400 pixels au format 20:9. Il supporte le HDR10 et certifié TÜV Rheinland. Pour les photos, il dispose d’un capteur principal Sony IMX582 de 48 mégapixels accompagné d’un capteur de 16 mégapixels pour le grand angle sur 123 degrés. Il y a également un capteur de 5 mégapixels pour les photos type macro et un dernier module de 2 mégapixels pour optimiser les portraits. L’appareil est capable de filmer avec une définition 4K à 30 images par seconde. Pour se prendre en selfie, le capteur de 16 mégapixels est présent au niveau de l’écran. Il est compatible 5G et propose aussi le Wi-Fi 5 (ac) ainsi que le NFC et bien sûr le Bluetooth. Il est certifié Android Entreprise. Le nouveau smartphone TCL 20 Pro 5G est proposé à un prix de 549 € et décliné en gris ou en bleu.

Un smartphone pliant et déroulant commercialisé avant la fin de l’année chez TCL

Lors de sa conférence, le constructeur a dévoilé le prototype d’un nouveau smartphone. Celui-ci présente la particularité d’être à la fois pliant et déroulant. En effet, il est constitué d’un écran principal qui se déplie vers l’extérieur grâce à une charnière spéciale. Cela lui permet de passer d’une surface d’affichage de 6,2 pouces à 8,85 pouces. Mais ce n’est pas tout. En effet, une fois déployé, la partie droite de l’appareil peut se dérouler à la manière du Concept Oppo X 2021, pour offrir un écran de 10 pouces en diagonale. Pour le moment, il s’agit d’un prototype baptisé Fold ‘n Roll. Nous n’avons pas les détails techniques, mais nous pouvons affirmer qu’il sera une réalité commerciale d’ici la fin de l’année 2021.