Oppo étoffe sa gamme de smartphones de la série A avec trois nouveaux modèles, A94 5G, A74 5G et A54 5G

Après les annonces concernant la série la plus haut de gamme chez Oppo, les Find X3, le constructeur vient de prendre la parole pour annoncer l’arrivée très prochaine sur le marché de trois nouveaux modèles de la série A représentant l’entrée et le milieu de gamme avec les A94 5G, A74 5G et A54 5G.

Le nouveau smartphone Oppo A94 5G

Le nouveau smartphone Oppo A94 5G se veut être un compagnon pour la vie de tous les jours embarquant de nombreuses technologies présentes dans des appareils plus haut de gamme, mais pour un prix modéré. Ainsi, le Oppo A94 5G profite d’antennes 5G dont l’emplacement a été optimisé afin de capter le mieux possible quelle que soit l’orientation de l’appareil en mode portrait ou paysage. L’appareil est aussi capable de gérer les doubles réseaux Wi-Fi et 4/5G pour sélectionner le meilleur, selon la situation. D’une finesse de 7,8 mm et pour un poids de 173 grammes, le nouveau Oppo A94 5G s’appuie sur plusieurs capteurs photo : 48+8+2+2 mégapixels au dos et 16 mégapixels en façade. Il peut gérer plusieurs modes photo et vidéo qui n’étaient jusqu’ici disponibles que sur les séries plus haut de gamme comme le portrait nocturne, le Bokeh dynamique, l’Extra HD qui prend plusieurs photos d’une même scène, les combine pour obtenir plus de détails ou encore le mode nuit plus qui permet d’appliquer des filtres. Pour la vidéo, il est possible d’utiliser le mode Dual View pour filmer ce qui se passe devant et derrière l’appareil, le focus tracking qui garde la mise au point sur le sujet, même s’il bouge et l’embellissement des visages avec intelligence artificielle. Notez aussi que les modes vidéo Ultra nuit et vidéo HDR fusionnent pour le mode vidéo IA optimisant les réglages automatiquement.

À l’intérieur du Oppo A94 5G

Techniquement, le Oppo A95 5G utilise une puce Mediatek Dimensity 800U gravée en 7 nm avec 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 Go extensibles avec une carte mémoire micro SD. Le mobile peut supporter deux cartes SIM en plus. Il a un écran Super AMOLED de 6,43 pouces à 60 Hz sur 1080x2400 pixels au format 20:9. La fréquence d’échantillonnage en mode jeu est de 180 Hz permettant d’obtenir une bonne réactivité. Le Oppo A94 5G dispose d’une batterie d’une capacité de 4310 mAh supportant la charge 30 Watts, une première pour un appareil de la série A chez Oppo. La charge filaire inversée est également possible pour recharger un autre dispositif. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran. Il y a une prise audio jack 3,5 mm pour brancher un casque audio.

Le nouveau smartphone Oppo A94 5G est décliné en noir ou en violet et sera disponible à partir du 22 avril pour un prix de 359,90 €.

Oppo A74 5G et A54 5G, des configurations similaires

Le nouveau smartphone Oppo A74 5G et le Oppo A54 5G partagent de nombreux composants. Ils se différencient uniquement par leur capacité en mémoire vive et de stockage. Le Oppo A74 5G dispose de 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne extensibles alors que le Oppo A54 5G propose 4 Go et 64 Go pour l’enregistrement des données et des applications, toujours extensibles.

Le A54 5G est livré avec un chargeur 10 Watts contre 18 Watts pour le A74 5G, mais le premier accepte aussi la charge à 18 Watts pour sa batterie de 5000 mAh. Ils sont équipés d’une configuration photo identique : 48+8+2+2 mégapixels, comme sur le A94 5G, mais avec des fonctionnalités en moins à cause de son processeur, moins véloce, un Qualcomm Snapdragon 480 gravé en 8 nm. Leur écran est de type LCD, mais offre une fréquence de 90 Hz pour des défilements fluides sur une définition de 1080x2400 pixels. Le lecteur d’empreinte digitale est installé au niveau du bouton d’alimentation, sur le profil. Les deux mesurent 162,9x74,7x8,4 mm pour un poids de 190 grammes. Ils ont une prise audio jack et ils sont compatibles NFC.

Les nouveaux smartphones Oppo A74 5G et A54 5G seront disponibles à partir du 22 avril pour des prix respectifs de 299,90 € et 259,90 €.

Une version du A74 en 4G, encore plus abordable

Enfin, le constructeur a également dévoilé une version 4G du A74. Il s’appuie sur une puce Qualcomm Snapdragon 662 avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage, un écran AMOLED 60 Hz, une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge 33 watts faisant 7,95 mm d’épaisseur et un poids de 175 grammes. La configuration photo est de 48+8+2 mégapixels avec un objectif 16 mégapixels en façade. Il sera prochainement disponible pour 199,90 €.