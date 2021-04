OnePlus 9 Pro contre Oppo Find X3 Pro, lequel choisir ?

Vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone haut de gamme mais vous hésitez entre le OnePlus 9 Pro et le Oppo Find X3 Pro ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire votre choix de la manière la plus éclairée possible.

Les deux fers de lance des marques OnePlus et Oppo sont désormais disponibles. Le Find X3 Pro d’Oppo propose un design original avec une coque arrière d’une seule pièce qui englobe les optiques photo à l’arrière d’une très belle manière. Les lignes du OnePlus 9 Pro sont plus classiques mais ne déméritent pas non plus. Les deux sont à peu près du même poids avec 197 grammes pour le OnePlus et 193 grammes pour le Oppo. C’est ce dernier qui propose le mobile le plus fin avec 8,26 mm contre 8,7 mm pour le OnePlus 9 Pro. Ils sont ultra connectés puisque compatibles avec la 5G, Bluetooth et Wi-Fi 6.

Tous les deux avec des écrans de très haut vol

Les deux appareils sont certifiés IP68 donc étanche et même immersible pendant quelques minutes sous l’eau tout en pouvant aussi résister à la poussière. Leur écran est identique puisqu’incurvé et offrant une diagonale de 6,7 pouces sur une dalle AMOLED 10 bits capable d’afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs. Ils affichent une définition de 1440x3216 pixels, sont compatibles HDR10+ et profitent d’une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz. En dessous, il y a un lecteur d’empreinte digitale qui permet de garantir l’accès unique à son propriétaire. Ils sont animés par la puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM pour le Oppo Find X3 Pro et 8 Go ou 12 Go pour le OnePlus 9 Pro, selon la configuration choisie. Tous les deux profitent de la mémoire vive au format LPDDR5 et mémoire de stockage UFS 3.1 pour des échanges rapides.

OnePlus 9 Pro acheter au meilleur prix Rakuten

869,99 € Rakuten

Fnac Marketplace 898,90 € acheter Fnac Marketplace

Darty 919,00 € acheter Darty Voir tous les prix

Un microscope pour l’un et collaboration avec Hasselblad pour l’autre

Les configurations photo sont assez proches entre les deux appareils. Le Find X3 Pro dispose de deux capteurs de 50 mégapixels Sony IMX766 dont un est dédié aux photos grand angle et aux macros. Il y a également un capteur de 13 mégapixels avec zoom optique 2x et un autre de 3 mégapixels avec fonction microscope capable de grossir jusqu’à 60x. Chez OnePlus, on embarque le même capteur de 50 mégapixels Sony IMX766 associé à un autre de 48 mégapixels. Il y a aussi un capteur de 8 mégapixels et un dernier monochrome. OnePlus a travaillé avec Sony pour optimiser les résultats photos alors que OnePlus a également collaboré avec le fournisseur de capteurs nippon mais aussi avec Hasselblad pour le calibrage du traitement des images. Pour se prendre en selfie, le Find X3 Pro propose un capteur de 32 mégapixels alors qu’il est de 16 mégapixels pour le OnePlus 9 Pro.

Enfin, les deux appareils embarquent chacun deux unités de batterie de 2250 mAh totalisant 4500 mAh supportant la charge rapide 65 Watts en mode filaire. Le OnePlus 9 Pro peut aussi être chargé sans fil avec une puissance de 50 Watts alors que le Oppo Find X3 Pro supporte 30 Watts, toujours sans fil. Les deux offrent la technologie de charge inversée à 15 Watts pour le Oppo et à 5 Watts pour le OnePlus.