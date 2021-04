Où acheter la série OnePlus 9 au meilleur prix ?

Présentée officiellement le 31 mars dernier, la série OnePlus 9 Pro était très attendue. Le OnePlus 9 Pro est disponible à la vente depuis fin mars alors que le OnePlus 9 est disponible seulement en précommande pour le moment. Il faudra attendre le 26 avril prochain pour l’avoir entre les mains. Regardons aujourd’hui où vous pouvez acheter les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro au meilleur prix.

Vente flash Fnac : OnePlus 9 Pro à moins de 900€

Annoncé en mars 2021, le tout nouveau smartphone de la marque OnePlus, le OnePlus 9 Pro, était très attendu. Pour réaliser ce modèle très haut de gamme et proposer un appareil photo digne de ce nom, on peut compter sur des capteurs photo associés à un traitement logiciel développé en collaboration avec la prestigieuse marque Hasselblad. Proposé à sa sortie au prix de 919€, vous le trouverez le OnePlus 9 Pro en promotion chez Fnac. Pendant 3 jours, une vente flash permet d’obtenir 20€ de remise sur le OnePlus 9 Pro 128 go et 52€ de remise immédiate sur la version 256 Go.

Pour en savoir plus, consultez le test du OnePlus 9 Pro que nous avons réalisé. On vous dit tout de ses performances et de son potentiel. Ce smartphone est équipé d’une puce Snapdragon 888 avec 8 ou 12 Go de RAM, d’un écran AMOLED 120 Hz adaptatif 10 Bits de 6,7 pouces. Il possède 4 capteurs photo 48+50+8+2 Mpx et un capteur frontal de 16 Mpx.

OnePlus 9 : 59€ de remise + écouteurs sans fil offerts

Disponible en France seulement à partir de 26 avril prochain, il est tout de même possible de précommander le OnePlus 9 pour être sûr de l’avoir dès sa sortie. Fnac vous propose un bon plan pour un OnePlus 9 pas cher. En vente normalement au prix de 778€, il est disponible actuellement avec 59€ de remise immédiate ainsi qu’avec une paire d’écouteurs sans fil OnePlus Buds offerts. Vous pouvez donc acheter le OnePlus 9 (128 Go) au prix de 719€.

Le OnePlus 9 est équipé d’un écran Amoled de 6.55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il embarque une puce puissante Sanpadragon 888 épaulée par 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Ce modèle existe également avec une capacité de stockage de 256 Go. Il est doté de 3 capteurs photo dont un principal de 48 Mpx ainsi que d’une batterie de 4500 mAh. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du OnePlus 9.