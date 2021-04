Bon plan : un forfait mobile 100Go sur Orange ou SFR à moins de 13€

Idéal pour les mobinautes ultraconnectés, le forfait Le géant de Prixtel est encore en promo jusqu’au 20 avril prochain. Proposé désormais à partir de moins de 13 €/mois pendant la première année, il a vraiment tout ce qu’il faut pour ceux qui veulent pouvoir surfer à grande vitesse sans payer plus qu’ils ne consomment.

Un forfait flexible avec 3 paliers de facturation

L’un des principaux piliers de l’offre de Prixtel, c’est la flexibilité. Ainsi, comme les deux autres offres du catalogue de ce MVNO, le forfait Le géant est flexible et s’adapte à votre consommation du mois. Pour cela, trois paliers de facturation sont proposés en fonction de votre consommation de data internet :

Pour les mois au cours desquels vous ne consommez pas plus de 100 Go, vous payez 12,99 €/mois pendant la 1ère année suivant votre souscription. Ce tarif passe ensuite à 19,99 €/mois ;

Pour les mois au cours desquels vous consommez entre 100 et 150 Go, vous êtes facturé 17,99 € par mois pendant la 1ère année, puis 19,99 €/mois ;

Pour les mois au cours desquels vous consommez entre 150 et 200 Go, vous êtes facturé 22,99 € par mois pendant la 1ère année, puis 29,99 €/mois.

Tout ce qu’il faut pour la téléphonie

En plus du volume web en haut débit alloué chaque mois, ce forfait Prixtel couvre très largement vos dépenses en communication mobile (appels, SMS et MMS). Depuis la France métropolitaine, vous bénéficiez en effet de l’illimité pour :

Vos appels, SMS et MMS vers les numéros (fixes et mobiles) de tous les opérateurs métropolitains ;

Vos appels vers les numéros fixes d’Union Européenne et des DOM ;

Vos appels vers les numéros (fixes et mobiles) d’Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada).

Plusieurs services sont par ailleurs inclus gratuitement, comme le blocage des abonnements multimédia, le blocage de tous les appels surtaxés, la messagerie vocale visuelle pour les iPhones, ainsi que les appels Wifi et 4G/5G.

En France, mais aussi à l’étranger

Vous voyagez de temps en temps dans les DOM ou dans l’un des autres pays de l’UE ? Pas de souci. Le forfait Le géant de Prixtel vous accompagne lors de vos séjours occasionnels en mettant chaque mois à votre disposition, un volume web de 15 Go. Depuis ces destinations, vous bénéficiez également de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS vers les numéros de ces destinations et vers ceux de France métropolitaine.

Choisissez votre opérateur réseau

Contrairement aux autres MVNO, Prixtel vous laisse la possibilité de choisir entre ses deux opérateurs partenaires (Orange et SFR) lors de la souscription. Selon votre zone de résidence, vous pouvez donc profiter d’une couverture 4G ou 5G optimale. Et si votre choix initial ne vous convient pas, vous pouvez toujours changer de réseau par la suite.

Un forfait mobile eco-friendly

A l’instar de toutes les nouvelles offres de son catalogue, le forfait Le géant de Prixtel est eco-friendly. L’opérateur s’engage en effet à compenser l’intégralité du CO2 émis par l’utilisation de votre forfait mobile en plantant des arbres en France.

Pour finir, rappelons que cette offre est valable jusqu’au 20 avril (inclus) et qu’elle est réservée aux nouvelles souscriptions.