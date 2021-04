Sony dévoile ses Xperia 1 III, Xperia 5 III et Xperia 10 III, toujours à fond sur la photo

Comme attendu, le constructeur nippon a officiellement levé le voile sur les nouveaux smartphones Xperia qui va compter trois nouveaux modèles dans ses rangs, représentant la 3e génération de téléphones Xperia 1, 5 et 10. Respectivement, on a droit à un appareil haut de gamme, le Xperia 1 III, une version compacte, le Xperia 5 III et un milieu de gamme, le Xperia 10 III. En voici tous les détails.

La formule de Sony reste inchangée depuis quelques années maintenant, le constructeur proposant une gamme de smartphones au format original 21:9 avec un cadre métallique, un dos en verre et des capteurs photo alignés dans le sens vertical dans le coin supérieur à gauche. On retrouve aussi l’emplacement du lecteur d’empreinte digitale au niveau du bouton d’alimentation, le port audio jack et la touche dédiée pour le déclenchement de l’appareil photo.

Quelles caractéristiques pour le Xperia 1 III ?

Le modèle le plus haut de gamme présenté ce matin par Sony est donc le Xperia 1 III. Il embarque un écran AMOLED au format cinéma 21:9 avec deux haut-parleurs pour un son stéréo. Sony promet 40% de puissance en plus par rapport au précédent modèle. L’appareil est compatible 360 Reality Audio afin de lire des contenus adaptés disponibles sur certaines plateformes de streaming audio. L’écran mesure 6,5 pouces en diagonale avec une définition 4K et une compatibilité HDR10. Il profite également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais non adaptatif contre 90 Hz pour le précédent modèle. Le constructeur a annoncé une calibration « parfaite » de l’écran pour une reproduction fidèle des couleurs. La dalle est une 10 bits (8 bits + FRC). La surface d’affichage est protégée avec un verre Gorilla Glass Victus, réputé extrêmement solide. Le Xperia 1 III utilise une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage extensibles. La batterie a une capacité de 4500 mAh supportant la charge 30 Watts.

La photo, importante pour le constructeur

Pour la partie photo, très importante pour le constructeur, mais qui n’a jamais réussi à surpasser la concurrence, le Xperia 1 III embarque trois capteurs de 12 mégapixels. Cette année, Sony propose un téléobjectif périscopique à focale variable et chaque capteur bénéficie d’un double autofocus à détection de phase. Le mobile profite de la fonction Photography Pro pour des commandes très précises. Le Xperia 5 III reprend les mêmes capteurs et fonctions que le Xperia 1 III, mais avec un autofocus un peu moins performant. Il propose aussi un écran plus compact de 6,1 pouces, mais dispose des mêmes technologies. Sony annonce une certification IP68 pour les deux appareils. Ils sont compatibles 5G et proposent aussi le Wi-Fi 6.

Enfin, le Xperia 10 III est un modèle de milieu de gamme. Il embarque une puce Qualcomm Snapdragon 690 avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Il utilise un écran de 6 pouces, toujours au format 21:9 FHD+. Compatible 5G, il est équipé d’une batterie ayant une capacité de 4500 mAh. La partie photo est confiée à un capteur principal de 12 mégapixels, un secondaire pour le grand-angle de 8 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels aussi.





Pour le moment, Sony n’a pas annoncé de prix pour ces modèles ni de date précise de disponibilité. Tout juste savons-nous qu’ils pourraient être proposés à la vente juste avant l’été.