Les promotions BIG RED 100Go et 200Go à prix cassés sont de retour seulement jusqu’au 15 avril

L’opérateur RED by SFR a relancé pour quelques jours seulement ses offres promotionnelles BIG RED vous permettant de faire le plein de data à prix réduit ! Nous vous les détaillons dans cet article.

Des offres mobiles à des prix attractifs

RED by SFR va faire des heureux avec le retour de l’offre BIG RED ! Jusqu’à demain, 23h59, il est encore possible de profiter des avantages signés RED BY SFR et de réaliser de belles économies !

En effet, la première offre mobile concerne le forfait RED 100Go qui bénéficie d’une réduction de 7€/moissur son tarif mensuel initial de 20€, et ce même après la première année d’abonnement ! Vous paierez ainsi la somme de 13€ chaque mois pour profiter de 100Go d’Internet en France et de 12Go lors de vos séjours au sein de l’UE et des DOM.

Pour celles et ceux qui souhaitent avoir un maximum de data, le forfait 200Go bénéficie lui aussi d’une réduction importante sur son tarif de base, à savoir 10€ par mois ! Ainsi, au lieu de payer 25€ votre abonnement mobile, il ne vous coûtera plus que 15€/mois ! À ce tarif préférentiel, vous apprécierez les 200Go d’Internet pour surfer en toute sérénité sur le web depuis la France, mais également les 15Go, dédiés à votre connexion depuis l’UE et les DOM.

Les garanties communes à l’offre BIG RED

Sans engagement, vous pourrez résilier dès que vous le souhaitez l’une ou l’autre des offres BIG RED, sans aucuns frais !

Aussi, les conditions en termes de communications sont identiques aux deux offres précédemment présentées. En effet, que vous soyez en France, au sein de l’Union européenne ou des DOM, vous pourrez communiquer à votre convenance grâce à l’illimité !

Dans le détail, les garanties se présentent comme suit :