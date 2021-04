Bon Plan Apple : 76€ de remise sur l’iPhone SE 2020

L’iPhone SE 2020 fait partie des smartphones Apple les plus abordables. Beaucoup moins cher que le tout dernier iPhone 12, pour un budget de 400€ environ vous pouvez vous offrir un iPhone grâce à une belle promotion chez Rakuten. Compact et performant, l’iPhone SE 2020 reste un très bon choix et un offre un excellent rapport qualité prix. On vous dit dès maintenant où le trouver au meilleur prix.

Baisse de prix : l’iPhone SE 2020 à 414€ chez Rakuten Pour un iPhone pas cher, nous vous conseillons de vous intéresser à l’iPhone SE 2020. La première version de ce téléphone avait si bien fonctionné qu’Apple a décidé en 2020 de vous proposer une nouvelle itération encore plus performante. En ce moment, Rakuten propose l’iPhone SE 64 Go à 413.88€ au lieu de 489€. Profitez ainsi d’une remise de 76€ pour vous faire plaisir à petit prix. Attention, ce bon plan ne devrait pas rester en ligne très longtemps ! L’iPhone SE 2020 est un smartphone compact équipé d’un écran Retina de 4.7 pouces, un capteur photo grand-angle de 12 Mpx ainsi que d’une batterie de 1824 mAh. Il embarque le même processeur, à savoir une puce A13 Bionic épaulée par 3 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go que l'iPhone 11 Pro. L’iPhone 11 en promotion à 629€ seulement ! Avec un budget de 600€ environ, vous pouvez vous offrir l’iPhone 11. Même après l’arrivée récente de l’iPhone 12, son prédécesseur l’iPhone 11 est toujours aussi puissant et offre une fluidité de navigation impressionnante. Il est toujours dans la course ! Il fait l’objet d’une belle promotion chez Rakuten aujourd’hui. Son prix est passé de 809€ à 629€ seulement, soit une réduction de -22%. Un iPhone 11 à 600€, c’est le bon plan du jour. L’iPhone 11 est équipé d’un écran de Retina de 6.1 pouces, il est donc plus grand que celui de l’iPhone SE 2020. Il possède deux capteurs photo de 12 Mpx chacun ainsi que d’une batterie plus puissante de 3300 mAh. Il embarque également un puce A13 Bionic épaulé par 4 Go de RAM. Il sera donc plus performant que l’iPhone SE 2020. C’est ce qui explique la différence de prix entre les deux modèles.