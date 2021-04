Découvrez Coverd, l'assurance mobile qui mise tout sur l'expérience client

Malgré notre vigilance, nos smartphones ne sont pas à l’abri d’une chute ou d’un dommage. Le principe même des assurances permet d’anticiper les coûts engendrés par ces risques du quotidien. Cependant, face à la pluralité des offres et parfois à la complexité des contrats voire des démarches à entreprendre, il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver. Coverd, une entreprise fraîchement débarquée dans le milieu de l’assurance mobile, en propose une modulable selon votre situation et votre budget, 100% en ligne. Elle permet d’assurer vos smartphones neufs, mais aussi ceux d’occasions et reconditionnés, en plus de vous offrir un kit de bienvenue composé d’une coque de protection, d’un verre trempé ainsi que d’un anneau afin de renforcer la protection de votre appareil.

Une couverture des risques complète L’assurance Coverd vous permet d’assurer votre téléphone pour les risques courants, à savoir : la casse de l’écran, de l’arrière et du châssis, mais aussi des composants tels que le micro, l’appareil photo, etc., quelle qu’en soit la cause

de l’écran, de l’arrière et du châssis, mais aussi des composants tels que le micro, l’appareil photo, etc., quelle qu’en soit la cause l’oxydation , même sur les smartphones bénéficiant de la norme IP68

, même sur les smartphones bénéficiant de la norme IP68 l’usure de la batterie, lorsque celle-ci ne fonctionne plus suffisamment pour une utilisation satisfaisante Avec Coverd, vous aurez la possibilité d’assurer votre smartphone contre le vol par agression ou par effraction, moyennant un supplément financier d’environ 4€ par mois (le prix dépend de la marque de votre appareil). Concernant le tarif de votre prime, il est établi selon le modèle de votre mobile. À partir de 4.90€ par mois pour un smartphone d’entrée de gamme (Xiaomi Redmi 6, Huawei P9+) et jusqu’à 12.90€ par mois pour un mobile premium tel que le Samsung Galaxy Fold. S’ajoute au prix de votre prime une franchise, qui varie de 30€ à 50€ selon le modèle, dès lors qu’un sinistre survient. Comme pour toute souscription de contrat, il convient de lire attentivement les garanties que vous trouverez sur le site de la start-up afin d’éviter tout désagrément. Un abonnement simple, en quelques clics La start-up assure aussi bien vos smartphones neufs que d’occasions ou reconditionnés et permet de réaliser toutes sortes de réparations voire de remplacer votre mobile pour le même modèle si la situation le nécessite. Pour connaître le montant du tarif de votre assurance, il vous faudra renseigner sur le site officiel Coverd le modèle de votre téléphone et cocher l’option assurance vol si vous le souhaitez. Vous pourrez par la suite créer votre compte membre et obtenir toutes les informations nécessaires à votre prise de décision par courriel. Si vous choisissez d’assurer votre smartphone chez Coverd, il vous suffira alors de réaliser un premier paiement correspondant au tarif mensuel de votre prime. Pour connaître le montant des réparations à la suite d’un sinistre, vous pourrez également renseigner les problèmes que rencontrent votre mobile en cliquant sur l’onglet « Abîmé ». Coverd propose une assurance sans engagement vous permettant ainsi de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais, en envoyant un courrier au service client ou directement via votre espace membre. Une prise en charge de qualité Une fois le sinistre déclaré en quelques clics, vous pourrez envoyer votre mobile ou les justificatifs relatifs au vol de celui-ci par différents moyens : Chronopost, en magasin constructeur ou par un coursier si vous résidez en Ile-de-France. L’entité s’engage pour une prise en charge rapide (24h), bien que le délai dépende de l’afflux de sollicitations. Coverd s’attelle à faciliter l’expérience utilisateur avec son service client premium. Vous pourrez communiquer avec l’équipe de conseillers pour toute interrogation ou demande via le chat en ligne et leur courriel, mais également par voie postale. Ils sont par ailleurs présents et joignables sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, etc.). Enfin, Coverd collabore avec les constructeurs garantissant ainsi un travail de qualité, avec les garanties et pièces d’origines. Apple, Huawei, Samsung, Oppo, One + en sont quelques exemples. Par ailleurs, tous les trois mois, vous recevrez gratuitement un accessoire que vous choisirez parmi ceux proposés par leur boutique.