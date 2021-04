Les Motorola G60 et G40 Fusion aperçu sous Geekbench livrant quelques détails techniques

Alors que la marque Motorola a récemment présenté ses modèles Moto G100 et Moto G50 compatibles 5G, il semble que le constructeur soit également sur le point de lancer d’autres téléphones portables de la gamme G avec les Moto G60 et G40 Fusion ayant été aperçu sous Geekbench dévoilant ainsi quelques détails techniques à leur sujet.

Les nouveaux smartphones Motorola Moto G100 et Moto G50 viennent à peine d’être annoncé même si on attend encore le prix de ce dernier et sa date de disponibilité que d’autres pointent déjà le bout de leur composant à savoir le processeur en passant sur les bancs de tests de mesure de performances via l’application Geekbench qui rend les résultats publics. Ainsi, les scores des smartphones Moto G60 et G40 Fusion ont ainsi été pris en capture d’écran et nous permettent d’en savoir un peu plus sur les détails techniques.

Les deux avec un Snapdragon 732G

La capture d’écran de Geekbench concernant le Moto G60 indique que le mobile est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 732G de milieu de gamme ce qui est aussi le cas pour le Moto G40 Fusion. Alors que le premier obtient un score de 515 en mono cœur et 1375 en multicœur, il embarque 6 Go de mémoire vive contre 4 Go de RAM pour le G40 Fusion qui atteint les scores respectifs de 519 et 1425. Tous les deux seront animés logiquement par le système Android 11 et avec une très légère surcouche logicielle Motorola.

Quelles autres caractéristiques attendues ?

Ces deux smartphones Motorola sont attendus avec un écran ayant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et le support du HDR10. Ils pourraient profiter de batterie de 6000 mAh pour une très grande autonomie. Espérons que le constructeur proposera une charge rapide, supérieure à 30 Watts. Le Moto G60 est pressenti pour embarquer un capteur photo principal Samsung HM2 ISOCELL de 108 mégapixels alors que le Moto G40 Fusion disposerait d’un module optique 64 mégapixels avec d’autres dont on ne connaît pas les détails mais qui devraient être identiques à ceux du Moto G60.