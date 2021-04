Samsung préparerait un modèle Galaxy S21 Fan Edition, les rendus d’un design possible publié

Depuis l’année dernière, Samsung propose le smartphone Galaxy S20 FE ou Fan Edition affichant un excellent rapport qualité prix et qui a, semble-t-il, remporté un vif succès commercial. Il se dit que le constructeur prépare son remplacement, le Galaxy S21 FE dont des rendus ont été publiés sur la toile. Voici tout ce que nous en savons actuellement.

Le Samsung Galaxy S21 FE ou Fan Edition

La série des smartphones Samsung Galaxy S21 ne date que de quelques mois, mais les regards sont déjà tournés vers la suite. Celle-ci pourrait être symbolisée par l’un des succès commerciaux de l’année dernière si on en croit les chiffres présentés par le géant sud-coréen, le Galaxy S20 Fan Edition. Il pourrait ainsi être replacé par le Galaxy S21 Fan Edition. Il devrait reprendre la formule de son prédécesseur soit un juste milieu entre fonctionnalités et prix abordable. Alors que le Galaxy S20 Fan Edition avait été révélé en septembre dernier, il semble que la date du 19 août 2021 ait été retenue pour la présentation du Galaxy S21 FE comme l’a suggéré Evan Blass, souvent à l’origine d’informations vérifiées. Son prix devrait être inférieur à celui des Galaxy S21.

Un design très ressemblant mais avec des matériaux différents

Le futur smartphone Samsung Galaxy S21 FE devrait reprendre le design de ces ainés, la série Galaxy S21 présenté en janvier dernier. Le plastique devrait toutefois être proposé à l’arrière plutôt que du verre. Comme le Galaxy S20 FE, il pourrait être étanche. Il pourrait avoir un bloc optique photo aussi imposant que les S21, mais avec un peu moins de détails pour une conception plus simple et arborant la même couleur sur toute la surface arrière alors que le bloc photo se distingue particulièrement sur la série 21. Si le S20 FE embarquait la configuration photo du S20 Plus, il est possible que le S21 FE propose ce qui est intégré sur le S21 Plus, mais avec des pixels plus petits.

Le prochain Samsung Galaxy S21 FE devrait est animé sous Android 11 avec une surcouche logicielle One UI 3.0. Il serait compatible avec les réseaux de télécommunications 5G, proposer du Wi-Fi et des espaces de stockage de 128 ou 256 Go, espérons-le, extensibles à la différence des Galaxy S21. Plusieurs rumeurs disent qu’il sera décliné en différents coloris : bleu, gris, blanc, violet et rose.