Bon Plan : acheter le Nokia 5.4 pour 200€ seulement chez Darty

Le constructeur Nokia a sorti récemment de nouveaux modèles de smartphone dont le Nokia 5.4 fait partie. Disponible depuis décembre 2020, c’est un téléphone de milieu de gamme, parfait pour les petits budgets. Il offre de belles caractéristiques techniques. Grâce à une belle promotion proposée par Darty, vous pouvez acheter le Nokia 5.4 pour 200€ seulement. C’est le moment de se faire plaisir avec un Nokia pas cher.

Le Nokia 5.4 au meilleur prix, c’est chez Darty

Proposé sur le marché depuis décembre 2020, le Nokia 5.4 saura ravir les amateurs de smartphones pas chers mais performants. Il offre un très bon rapport qualité prix. Il est proposé chez différents marchands comme Rakuten, Amazon ou Fnac, mais aujourd’hui c’est chez Darty que vous le trouverez au meilleur prix. Il est possible de l’acheter pour 200.93€ seulement. Si vous avez un budget de 200€ pour changer de téléphone, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200€ en 2021.

Avec Darty, vous pouvez bénéficier d’une livraison gratuite et rapide. Votre nouveau Nokia vous sera livré sous 3 à 6 jours. Profitez également de deux ans de garantie. Si l’offre actuelle n’est plus disponible, n’hésitez pas à consulter les prix du Nokia 5.4 chez tous les marchands afin de le trouver au meilleur prix.

Nokia 5.4 acheter au meilleur prix Rakuten

203,93 € Rakuten

Amazon 218,59 € acheter Amazon

Fnac Marketplace 253,50 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Les caractéristiques techniques du Nokia 5.4

Pour le Nokia 5.4, le constructeur à choisi de proposer un smartphone facile à utiliser, beau, permettant de faire des très belles photos mais également possédant une batterie performante. Malgré son petit prix, le Nokia 5.4 offre des belles performances. Il vient directement concurrencer les Xiaomi Redmi Note 9 Pro, le OnePlus Nord N100 ou le Huawei P Smart 2021.

Le Nokia 5.4 est équipé d’un écran LCD 60 Hz HD+ de 6,39 pouces (720 x 1560 pixels). Il possède également 4 capteurs photo : un grand-angle de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 5 Mpx, un macro de 2 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. A l’avant, vous trouverez un capteur frontal de 16 Mpx pour réaliser vos selfies.

Quant à ses performances, il les doit à un processeur Qualcomm Snapdragon 662 épaulé par 4 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Naviguer, jouer, regarder des vidéos ou prendre des photos, tout est possible de manière fluide avec le Nokia 5.4. Il embarque une batterie de 400 mAh et est compatible avec la charge rapide 10 W. Ce nouveau Nokia a donc tout pour plaire. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Nokia 5.4.