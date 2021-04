Votre iPhone XS reconditionné sur Back Market à prix canon

Commercialisé depuis septembre 2018 par Apple, l’iPhone XS reprend l’essentiel des codes introduits par l’iPhone X, avec plusieurs améliorations notables. Très apprécié des inconditionnels de la marque à la pomme, cet iPhone brille notamment par ses bonnes performances globales, l’excellente qualité de ses photos et ses élégantes finitions. Pas étonnant donc qu’il coûte encore une petite fortune sur le marché du neuf. Mais heureusement, sur Back Market, vous pouvez vous offrir un iPhone XS reconditionné à petit prix.

Un iPhone XS reconditionné jusqu’à 60 % moins cher

Place de marché leader dans la revente et l’achat de produits reconditionnés, Back Market vous offre la possibilité de vous faire plaisir ou de faire un beau cadeau à un proche sans vous ruiner. Proposés dans des états de reconditionnement allant du « Stallone » au « Comme Neuf », les iPhone XS disponibles sur la plateforme sont en effet vendus à des tarifs allant de 30% à 70% moins chers que le neuf. En fonction de votre budget et vos exigences, vous pouvez ainsi dénicher le bon plan idéal.

Dans tous les cas, vous avez l’assurance d’acheter un smartphone en parfait état de fonctionnement et qui bénéficie d’une garantie d’au moins 1 an.

iPhone XS reconditionné ou Samsung Galaxy S10 reconditionné ?

L’éternelle rivalité entre Apple et Samsung est également d’actualité pour l’achat d’un smartphone reconditionné. Ainsi, face aux très élégants iPhone XS reconditionnés, Back Market vous propose aussi des Samsung Galaxy S10 reconditionnés, à des tarifs très attractifs.

Si on laisse de côté leur système d’exploitation respectif, ces deux smartphones haut de gamme présentent chacun des atouts spécifiques. Sur le plan du design et de l’ergonomie, ils adoptent chacun le style propre à leur génération, avec un design borderless très élégant et des finitions épurées pour l’iPhone XS. En face, le Samsung Galaxy S10 opte lui aussi pour le borderless avec du verre trempé (Gorilla Glass) pour recouvrir ses deux faces. Notez que ces deux modèles sont étanches et possèdent la certification IP68.

Comme à son habitude, Samsung a doté son Galaxy S10 d’un écran ultra performant qui repose sur une dalle DynamicAMOLED de 6,1 pouces compatible HDR10+ et qui affiche en QHD+ (1440 x 3040 pixels). En face, l’iPhone XS est légèrement en dessous avec son écran Super Retina OLED de 5,8 pouces en Full HD+ (1125 x 2436 pixels).



Sous le capot, le modèle d’Apple embarque une puce Apple A12 Bionic associée à 4 Go de RAM. Le flagship 2019 de Samsung est, pour sa part, équipé d’une puce Exynos 9820 couplée à 8 Go de RAM. En usage courant, les deux appareils se montrent très performants et gèrent aisément les applis gourmandes. De l’avis des utilisateurs, l’iPhone XS se révèlerait cependant légèrement plus performant que son concurrent. En matière d’autonomie, ces deux smartphones sont également très proches. Ils embarquent chacun une batterie compatible avec la charge rapide 15 W. Le Galaxy S10 propose en prime, la charge inversée.

Pour ce qui est de l’appareil photo, Samsung propose sur son Galaxy S10 un triple capteur arrière (12 Mpx + 16 Mpx + 12 Mpx). Il permet de prendre des photos détaillées et lumineuses de jour comme de nuit. Les deux capteurs de 12 Mpx de l’iPhone, associés à l’intelligence artificielle, est un peu moins précis notamment la nuit.