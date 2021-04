Derniers jours de promotion sur les séries limitées 40Go et 80Go de Sosh mobile !

Si vous n’avez pas encore craqué pour l’une des séries limitées sans engagement et en promotion proposées par l’opérateur Sosh mobile, il est encore temps ! En effet, ces offres promotionnelles se terminent demain à 9h00 ! Nous vous les détaillons dans cet article.

Deux offres promotionnelles au choix : 40Go ou 80Go

Deux séries limitées sont en promotion chez Sosh mobile. Ces dernières permettent de bénéficier d’un tarif préférentiel, et ce, même après la première année d’abonnement ! Par ailleurs, elles sont sans engagement, ce qui vous offre la possibilité de résilier votre contrat à tout moment et sans engager de frais. Réservées à toute nouvelle souscription, sachez que ces offres ne sont pas valables pour les clients mobiles Sosh et Orange qui souhaiteraient changer d’offre.

La série limitée 40Go est au prix de 12.99€ par mois et offre une enveloppe data de 40Go pour naviguer sur le net en France et 8Go utilisables lorsque vous voyagez à travers l’Europe et les DOM.

La série limitée 80Go, quant à elle, coûte la somme de 15.99€ par mois. À ce tarif, vous profitez de 80Go d’Internet en France ainsi qu’une enveloppe de 12Go (inclus) pour rester connecté même lors de vos déplacements à l’étranger*.

Les garanties proposées par les séries limitées de Sosh mobile

Avec l’un ou l’autre des forfaits sans engagement précédemment présentés, vous pourrez apprécier l’illimité pour l’ensemble de vos communications ! Ainsi, depuis la France, il vous sera possible d’appeler et d’envoyer des messages aussi bien vers les numéros métropolitains que vers ceux des DOM. Lorsque vous séjournez à l’étranger*, vos appels ainsi que vos SMS&MMS seront illimités vers la Métropole, les pays européens, de même que vers les départements d’outre-mer !

*Zones Europe et DOM