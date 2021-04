Xiaomi Mi Mix 4 avec une charge à 200 Watts et un capteur photo sous l’écran ?

Puisque les constructeurs n’arrivent pas à proposer une meilleure autonomie que deux jours grand maximum, ils ont trouvé une parade : la charge rapide. Ainsi, si vous avez la possibilité de recharger très rapidement et/ou très facilement votre appareil, vous n’aurez (presque) plus à vous soucier de son autonomie générale. Le tout étant de trouver les sources de charge. Donc les différents acteurs du marché s’efforcent de proposer une charge plus rapide les unes que les autres. À ce petit jeu, Xiaomi est un sérieux prétendant au premier téléphone portable pouvant supporter la charge à 200 Watts. Rappelons que l’actuel Mi 10 Ultra prend en charge le 120 Watts même s’il n’est pas disponible sur le marché français.

Avec le Mi Mix 4, Xiaomi renouvellerait son segment haut de gamme et pourrait proposer ce type de charge ultra rapide. Mais ce futur smartphone devrait également profiter d’une autre technologie intéressante, celle d’intégrer le capteur photo frontal sous l’écran, à la manière du ZTE Axon 20 5G présenté en septembre dernier et disponible depuis quelques mois à l’échelle internationale. C’est du moins ce que pense savoir le bien informé @UniverseIce qui a posté un billet sur Twitter mentionnant qu’il était sûr à 100% que le Mi Mix 4 aurait une caméra selfie sous l’écran. Il est vrai que la série Mi Mix s’est toujours distinguée au niveau de son capteur frontal, le Mi Mix 3 proposant un modèle coulissant.

I am 100% affirmation, Mi Mix4 will use the UPC ( Under Panel Camera ) technology, and it is very likely to use curved screen design, and other new technologies will be used for this phone. pic.twitter.com/esxZPrw5F3