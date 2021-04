ZTE présente officiellement le ZTE Axon 30 Ultra : 3 capteurs de 64 mégapixels

La marque ZTE a officiellement levé le voile sur le nouveau smartphone Axon 30 Ultra, fer de lance du constructeur. Pouvant accueillir jusqu’à 16 Go de mémoire vive et s’appuyant sur une puce Qualcomm Snapdragon 888, il promet d’excellentes performances. En voici tous les détails.

Comme attendu, la marque ZTE a pu présenter son nouveau smartphone haut de gamme, l’Axon 30 Ultra. Il s’agit d’un modèle qui mise sur la photographie puisqu’il embarque 3 capteurs photo de 64 mégapixels chacun. Le module principal est un Sony IMX686 ouvrant F/1.6 pour un maximum de luminosité captée. Il est capable de gérer les photos en grand-angle. L’autre 64 mégapixels est un Samsung GW3 aussi prompt aux photos grand-angle sur 120 degrés tandis qu’un autre Samsung GW3 est là principalement pour les portraits. Ils sont associés à un capteur zoom périscopique de 8 mégapixels capable de zoomer optiquement 5x et de manière hybride jusqu’à 10x. La caméra à selfie est un capteur de 16 mégapixels.

Techniquement parlant

Techniquement, le ZTE Axon 30 Ultra s’appuie sur une puce Qualcomm Snapdragon 888 accompagnée de 8, 12 ou 16 Go de mémoire vive avec 256 Go d’espace de stockage ou 1 To pour la version embarquant 16 Go de RAM. L’écran mesure 6,67 pouces au format 20:9 avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz sur une dalle incurvée AMOLED. La définition est de 1080x2400 pixels. La batterie a une capacité de 4600 mAh supportant la charge rapide 66 Watts. L’appareil peut supporter deux cartes SIM. Il est compatible 5G et Wi-Fi 6E. Il mesure 161,53x72,96x8 mm pour un poids de 188 grammes. Il est animé par Android 11 avec une surcouche logicielle MyOS 11.

Le nouveau smartphone ZTE Axon 30 Ultra sera commercialisé en Chine à partir de 4698 yuans soit l’équivalent de 600 € HT dès le 19 avril 2021. La version internationale sera disponible courant mai sur le site du fabricant.