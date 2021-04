Samsung Galaxy A52 5G contre Xiaomi Redmi Note 10, lequel est le meilleur ?

Les smartphones de milieu de gamme sont très attractifs grâce à un prix abordable bien qu’ils intègrent des composants souvent prompts à offrir de belles performances tant en termes de puissance de calcul que de réalisation de photos. Mais entre le Samsung Galaxy A52 et le Xiaomi Redmi Note 10, lequel est le meilleur ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous aider à faire un choix.

Commençons par le côté design des deux appareils où le Samsung Galaxy A52 est décliné en violet, bleu clair, blanc ou noir tandis que le Xiaomi Redmi Note 10 est disponible en blanc ou en vert. Leurs formes sont assez classiques. Ils sont bien proportionnés tous les deux. Le plus lourd est le Samsung avec 189 grammes contre 179 grammes pour le Redmi Note 10. Ce dernier est également plus fin avec 8,29 mm contre 8,4 mm pour le Galaxy A52. La batterie du Xiaomi est plus importante que celle du Samsung puisqu’elle propose une capacité de 5020 mAh contre 4500 mAh. Elle se recharge aussi plus vite supportant la puissance 33 Watts contre 25 Watts pour le Galaxy A52.

Des puces pas vraiment équivalentes et une différence de RAM

Le Xiaomi Redmi Note 10 est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 678 avec 4 Go de RAM contre un Snapdragon 720G, plus performant sur le Galaxy A52 et accompagné de 6 Go de mémoire vive. Ce dernier est proposé avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage contre 128 Go pour le Redmi Note 10. Tous les deux sont compatibles 4G et propose du Wi-Fi ac ainsi que du Bluetooth et du NFC. Ils supportent deux cartes SIM. Le Samsung est certifié IP67, donc étanche à l’eau et à la poussière alors que le Redmi Note 10 est certifié IP53 ce qui signifie qu’il résiste aux projections d’eau, mais pas à l’immersion totale sous l’eau. Par contre, il profite d’un port infrarouge permettant de s’en servir comme d’une télécommande universelle pour piloter des équipements audio et vidéo.

Deux écrans AMOLED mais un est 90 Hz

Les écrans des deux protagonistes du jour sont assez similaires. Ils utilisent une dalle AMOLED sur 6,5 pouces pour le Samsung et 6,43 pouces pour le Xiaomi. Ils proposent une définition de 1080x2400 pixels, mais la surface d’affichage du Samsung se distingue par la possibilité d’obtenir une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz contre 60 Hz pour le Xiaomi. Tous les deux disposent d’un lecteur d’empreinte digitale. Il est installé sous l’écran chez Samsung et sur le bouton d’alimentation sur le Xiaomi. Enfin, les configurations photo des deux appareils sont fournies.

Le Samsung propose 64+12+5+5 mégapixels avec un capteur 32 mégapixels pour se prendre en selfie alors que le Redmi Note 10 embarque des capteurs 48+8+2+2 mégapixels et un objectif 13 mégapixels en façade. Le Samsung peut filmer avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde alors que le Xiaomi est limité à du Full HD.