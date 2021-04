Les 4 meilleurs forfaits mobiles du moment avec un max de data à prix mini

À la recherche d’un forfait sans engagement avec le plein de data à prix raisonnable ? Vous trouverez votre forfait idéal parmi les offres promotionnelles des opérateurs RED by SFR, Bouygues Telecom, Prixtel et NRJ Mobile valables encore quelques jours ! Découvrez-les dans cet article.

RED by SFR : l’offre BIG RED 200Go à prix très réduit

10€ de réduction chaque mois, c’est ce que vous offre RED by SFR, si vous souscrivez à son forfait BIG RED 200Go avant le 21 avril, minuit ! En effet, au lieu de payer mensuellement 25€, vous devrez verser la somme de 15€ par mois pour bénéficier de 200Go d’Internet en France ainsi que 15Go lorsque vous voyagez au sein de l’Union européenne et des DOM.

L’offre BIG RED 200Go vous propose les garanties suivantes :

200Go d’Internet en France, 15Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Bouygues Telecom : forfait Very B&You 200Go à prix cadeau

Chez Bouygues Telecom, vous pouvez profiter de sa série spéciale B&You pour la somme de 14.99€ par mois également jusqu’au 21 avril, 23h59 ! Ce forfait vous permet d’utiliser 200Go pour surfer sur le web en France, dont 20Go pour rester connecté lors de vos déplacements à travers l’Europe et les DOM.

Voici le détail des garanties de la série spéciale B&You 200Go :

200Go d’Internet en France, dont 20Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

utilisables depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Spotify Premium offert pendant 2 mois

Prixtel : le forfait Le géant en réduction

Jusqu’au 20 avril inclus, l’opérateur Prixtel vous fait profiter de son forfait Le géant, neutre en CO2 et disponible sur les réseaux Orange et SFR, avec 7€ de réduction mensuelle au cours de la première année d’abonnement ! Ainsi, vous paierez mensuellement vos consommations internet de 12.99€ à 22.99€ pendant 12 mois, puis de 19.99€ à 29.99€, pour bénéficier de 100Go à 200Go d’Internet en France avec la 5G et de 15Go (inclus) utilisables depuis l’UE et les DOM !

Concernant les communications, voici vos garanties :

Depuis la France : appels illimités vers les fixes d’Europe et des DOM, mais aussi vers les numéros d’Amérique du Nord en plus de ceux de la Métropole, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

NRJ Mobile : forfait Woot 150Go à petit prix

L’opérateur NRJ Mobile, quant à lui, vous permet de naviguer sur la toile à hauteur de 150Go depuis la France pour la modique somme de 7.99€ par mois la première année d’abonnement ! Au-delà, votre forfait sans engagement retrouvera son prix mensuel initial, à savoir 22.99€. L’offre promotionnelle est valable jusqu’au 18 avril inclus et vous fait économiser 180€ la première année !

Votre forfait Woot 150Go comporte les garanties suivantes :