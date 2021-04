Forfaits avec 50Go d’Internet en promo à partir de 6.99€ chez Cdiscount Mobile et Auchan Telecom !

Si vous vous décidez avant le mercredi 21 avril, minuit, vous pourrez profiter des offres promotionnelles des opérateurs Cdiscount Mobile et Auchan Telecom sur leur forfait 50Go ! Nous vous présentons ces offres dans cet article.

Cdiscount Mobile : offre limitée 50Go à prix réduit la première année

108€ d’économie ou l’équivalent de 6 mois de forfait au tarif de base, c’est ce que vous propose l’opérateur jusqu’à mercredi prochain ! Ainsi, son offre limitée vous permet de profiter de 50Go d’Internet au prix de 6.99€ par mois, la première année de votre abonnement ! Au terme de ces 12 mois, vous paierez à nouveau le prix mensuel initial, à savoir 15.99€. Ce forfait pas cher est sans engagement, il vous sera ainsi possible de résilier votre contrat à tout moment et sans frais.

Lorsque vous voyagez au sein de l’UE et des DOM, vous pourrez utiliser 3Go pour rester connecté depuis ces destinations. De même, vous communiquerez comme bon vous semble grâce à l’illimité, aussi depuis la Métropole que depuis l’étranger*. Notez que s’ajoutent aux pays de l’UE inclus dans vos garanties l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

*UE et DOM

Auchan Telecom : série limitée 50Go à prix préférentiel sans condition de durée

Sans condition de durée, Auchan Telecom vous offre la possibilité d’obtenir votre forfait 50Go à 9.99€ par mois, même après la première année d’abonnement ! Également sans engagement, cette offre est valable jusqu’à mercredi prochain.

Avec le forfait 50Go, vous pourrez appeler et envoyer vos messages autant que vous le souhaitez partout en France, mais également lorsque vous vous déplacez à travers l’Union européenne et les départements d’outre-mer. Sachez toutefois que depuis ces dernières destinations, l’utilisation de l’illimité doit être raisonnable. Aussi 5Go, dont l'usage sera décompté de l’enveloppe globale, vous permettent de profiter d’Internet au cours de vos voyages au sein de l’UE et des DOM. Auchan Telecom inclut également l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein dans sa liste avec ce forfait.