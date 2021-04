Samsung Galaxy A42 5G à moins de 300€ grâce à une baisse de prix chez Darty

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone 5G à petit prix, intéressez-vous au Samsung Galaxy A42 5G. Proposé par le constructeur Samsung depuis novembre 2020, ce Samsung Galaxy offre qualité et performance à petit prix ! En plus en ce moment, il bénéficie d’une baisse de prix en plus d’une offre de remboursement. On vous dit tout de suite où vous pouvez le trouver au meilleur prix aujourd’hui.

Pack Samsung Galaxy A42 5G + un étui de protection à moins de 300€ Le Samsung Galaxy A42 5G profite d’un tarif exceptionnel en ce moment ! C’est Darty qui propose la meilleure offre. En effet, le prix du Galaxy A42 5G est en chute libre. Il est affiché avec -11% de réduction. Son prix passe de 379€ à 339€ avec en plus un étui Etui Folio Samsung Smart View Cover offert. Mais le bon plan ne s’arrête pas là car en plus vous pouvez profiter de 40€ de remise supplémentaire. Le prix du Galaxy A42 passe donc à 299€ ! Pour profiter de l’offre de remboursement de 40€ proposée par Samsung, il vous suffit simplement de remplir un bulletin de participation en ligne et de renseigner les informations demandées. Quelques minutes suffiront ! Ensuite, vous recevrez directement sur votre compte bancaire le remboursement de 40€. Cette offre est valable jusqu’au 31 mai prochain. Les Samsung Galaxy A32 5G et A52 5G profitent également d’une offre de remboursement en ce moment. Consultez cet article pour savoir où acheter les Galaxy A32 5G et A52 5G au meilleur prix. Si vous n'êtes pas intéressés par l'étui de protection proposé dans le pack Darty, sachez que vous pouvez trouver également le Samsung Galaxy A42 seul et au même prix chez RED by SFR. Pourquoi acheter un Samsung Galaxy A42 5G ? Le Samsung Galaxy A42 5G est un modèle très récent proposé par Samsung qui a souhaité étendre sa gamme de smartphones compatible 5G pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Il fait partie des 3 meilleurs smartphones 5G pas chers en 2021. Il est équipé d’un grand écran Super Amoled de 6.6 pouces affichant en HD+. Il est doté d’un quadruple appareil photo dont un capteur principal de 48 Mpx. En plus, il possède un capteur frontal de 20 Mpx pour réaliser tous vos selfies. Il doit ses belles performances à un SoC Helio P65 épaulé par 4, 6 ou 8 Go de RAM. Le Samsung Galaxy A42 5G concerné par la promotion embarque 4 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Avec une batterie puissante de 5000 mAh et une compatibilité avec la charge rapide, vous ne pourrez qu’être satisfaits.