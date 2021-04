Deux nouveaux forfaits pas chers jusqu'à 200Go dès 4.99€ chez NRJ Mobile !

L’opérateur NRJ Mobile lance de nouvelles promotions avec 20Go et 200Go d’Internet que vous pourrez découvrir dans cet article. Réservées à toute nouvelle souscription et à prix réduit, vous avez jusqu’au 3 et 9 mai pour vous décider !

Forfait 20Go pour moins de 5€ jusqu’au 3 mai Grâce à la promotion de l’opérateur NRJ Mobile, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 5€/mois pendant un an sur le tarif initial mensuel du forfait 20Go, à savoir 9.99€. Ainsi, les 12 premiers mois de souscription, vous paierez la somme de 4.99€ par mois et réaliserez jusqu’à 60€ d’économie la première année ! Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais. Avec ce forfait pas cher, vous pouvez profiter d’une enveloppe data de 20Go pour votre connexion internet en France, dont 2Go pour rester connecté lors de vos déplacements à travers l’Union européenne et les DOM. Du côté des communications, vous pourrez appeler et envoyer vos messages comme bon vous sembleaussi bien depuis ces destinations que depuis la Métropole. En plus des pays de l’Union européenne, l’opérateur intègre la Norvège, l’Islande ainsi que le Liechtenstein. Notez par ailleurs que les communications depuis la Métropole vers l’étranger ne sont pas incluses dans ce forfait. Forfait 200Go pour moins de 10€ jusqu’au 9 mai Pour les internautes ultraconnectés, NRJ Mobile offre 10€/mois de réduction sur son forfait Woot 200Go, également valable au cours de la première année d’abonnement ! Ainsi, au lieu de verser la somme mensuelle de 19.99€, vous paierez seulement 9.99€ par mois, soit l’équivalent de 6 mois de forfait au tarif de base offert ! Ce forfait Woot propose 200Go d’Internet pour surfer sur le web en toute tranquillité depuis la France, dont 15Go utilisables lorsque vous voyagez dans les zones UE et DOM. Les garanties en termes de communications sont identiques au forfait Woot 20Go, c’est-à-dire l’illimité pour vos appels et l’envoi de SMS/MMS. Sachez que ce forfait est également sans engagement !