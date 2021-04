Un smartphone gaming dans la gamme Redmi avec une puce Mediatek Dimensity 1200 et une charge rapide 67 Watts

La société Xiaomi serait sur le point d’annoncer la sortie d’un smartphone dédié au jeu vidéo mobile dans la gamme Redmi. Il pourrait profiter d’une puce Dimensity 1200 développée par Mediatek ainsi qu’une compatibilité avec la charge rapide 67 Watts.

Plusieurs rumeurs persistent à dire que la marque Xiaomi travaille sur un smartphone orienté gaming. Celui-ci pourrait appartenir à la gamme de mobiles Redmi du fabricant. Pourtant, le constructeur propose une marque spécifique pour ce type d’appareil : Black Shark dont le Black Shark 4 a récemment été annoncé avec des spécifications techniques particulièrement élevées, dont une puce Snapdragon 888, un écran 144 Hz et la possibilité d’une charge rapide 120 Watts. En proposant un mobile gaming dans la série Redmi, le fabricant veut peut-être rendre le jeu vidéo plus accessible encore.

Un Soc Mediatek Dimensity 1200 pour jouer

Ainsi, le Redmi gaming dont on ne connait pas encore le nom pourrait embarquer une puce Mediatek Dimensity 1200, selon le site 91mobiles. Ce processeur offre effectivement de très bonnes performances qui peuvent suffire pour les jeux vidéo tout en restant abordable financièrement pour le fabricant. Il ne peut pas rivaliser en termes de performances, mais il peut malgré tout être assez véloce pour permettre de jouer aux jeux les plus populaires.

En outre, le Redmi gaming aurait une batterie dont on ne connait pas la capacité exacte, mais qui devrait proposer au moins 5000 mAh. Elle supporte une puissance de 67 Watts pour une charge rapide.

On attend également un écran profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz qui pourrait ainsi classer définitivement ce modèle dans l’univers du gaming puisque les meilleurs modèles de smartphones « classiques » sont à 120 Hz.

Quelles autres caractéristiques techniques attendues ?

Enfin, notez que certaines personnes pensent que le futur Redmi gaming pourrait disposer d’un capteur photo principal de 64 mégapixels. Il devrait logiquement être accompagné d’un autre capteur pour le grand angle et de deux objectifs pour les photos macro et les flous d’arrière-plan, à l’image des autres mobiles de la gamme Redmi.

Reste une question en suspens : celle de son design. Proposera-t-il des touches physiques en guise de gâchettes ou aucun artifice dédié aux jeux ? Il se murmure que l’appareil serait proposé en dessous des 300 dollars pour une présentation d’ici quelques semaines.