Xiaomi propose le Mi 11 Lei Jun Special Edition signé par le fondateur de la marque

Lors de la présentation du Mi 11, Xiaomi avait annoncé la commercialisation d’une édition spéciale de son smartphone haut de gamme, portant la signature de son fondateur Lei Jun. Il est désormais disponible en France en quantité limitée.

Pour les fans mais aussi peut-être les collectionneurs, Xiaomi a finalement pu commercialiser le Mi 11 Lei Jun Special Edition qui avait été annoncé lors de la présentation du Mi 11 classique mi-février. Cet appareil présente la particularité d’être signé au dos par le fondateur de l’entreprise chinoise. Il profite également d’un revêtement à l’arrière en verre texturé 3D haut de gamme permettant de créer des nuances de couleurs depuis les différentes sources de lumière qui se posent sur lui. En outre, le mobile est présenté dans une boîte élégante « comme un cadeau d’exception à destination des Mi Fans », d’après le communiqué du constructeur.

Une partie technique totalement identique

Par rapport au Mi 11 classique, le Mi 11 Lei Jun Special Edition propose exactement les mêmes caractéristiques techniques. Ainsi, on y trouve une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage non extensibles, un écran AMOLED de 6,81 pouces incurvé des 4 côtés avec une compatibilité HDR10+ sur 10 bits et supportant la fréquence de rafraîchissement adaptative 120 Hz. Il est 5G, Wi-Fi 6E, NFC et Bluetooth 5.2.



Il peut supporter deux cartes SIM et propose un lecteur d’empreinte sous l’écran. Sa configuration photo s’appuie sur un capteur principal de 108 mégapixels, un objectif ultra grand-angle sur 123 degrés de 13 mégapixels et un dernier capteur de 5 mégapixels. Plusieurs modes de capture sont pensés pour faire comme au cinéma notamment avec des filtres et des technologies d’intelligence artificielle.

Le Mi 11 Lei Jun Special Edition profite d’une batterie d’une capacité de 4600 mAh capable de supporter le charge rapide 55 Watts en filaire, 50 Watts sanas fil et propose la charge inversée 10 Watts. Le chargeur 55 Watts est livré avec le mobile. Le son est confié à Harman Kardon et l’appareil a des dimensions de 164,3x74,6x8,06 mm pour un poids de 196 grammes.

Le smartphone Xiaomi Mi 11 Lei Jun Special Edition est proposé en quantité limitée à un prix de 799 € pour la version 8+256 Go.