Forfaits pas cher : Nouvelles promotions SOSH avec 60Go et 110Go d’Internet !

Deux nouvelles séries limitées sont mises en avant par l’opérateur Sosh, valables jusqu’au 10 mai, 9h00 ! Prix préférentiel même après la première année d’abonnement, nous vous présentons ces nouvelles offres dans cet article !

Série limitée 60Go à 13.99€

SOSh vous propose une première série limitée avec 60Go d’Internet pour la somme de 13.99€ par mois sans condition de durée ! En effet, même après la première année d’abonnement, ce tarif préférentiel sera toujours en vigueur. Sans engagement, vous pourrez résilier votre contrat dès que vous le souhaitez, sans aucuns frais à prévoir.

Cette série limitée vous permet de bénéficier chaque mois de 60Go d’Internet en France, dont 8Go pour vous connecter lorsque vous séjournez à l’étranger*. Aussi, que vous soyez en France ou au sein de l’UE et des DOM, vous pourrez apprécier l’illimité pour l’ensemble de vos communications !

Ce qu’il faut retenir de ce forfait sans engagement :

60Go d’Internet en France, dont 8Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole, SMS et MMS illimités vers la Métropole et les DOM

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Série limitée 110Go à 16.99€

Pour trois euros supplémentaires, vous pouvez obtenir la série limitée avec 110Go d’Internet ! Ce forfait SOSH est au prix de 16.99€ par mois et bénéficie également d’un prix promotionnel valable au-delà des 12 premiers mois de souscription.

Sans engagement, cette série limitée vous offre la possibilité de naviguer à hauteur de 110Go sur la toile en France et de profiter de 15Go lors de vos déplacements au sien de l’Union européenne et des DOM. Notez que l’usage de ces 15Go sera décompté de votre enveloppe data globale. Concernant vos communications, il vous sera possible de communiquer à votre guise aussi bien depuis la France que depuis l’étranger*, grâce à l’illimité !

Ce qu’il faut retenir de la série limitée 110Go :

110Go d’Internet en France, dont 15Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole, SMS et MMS illimités vers la Métropole et les DOM

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*UE et DOM