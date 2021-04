Oppo A94 5G contre Xiaomi Mi 11 Lite 5G, lequel est le meilleur ?

Aujourd’hui, il est difficile de faire la part des choses entre deux mobiles tant leurs caractéristiques techniques peuvent être proches ou compliquées. Aussi, nous vous proposons le croisement de plusieurs éléments significatifs entre les Oppo A94 5G et Xiaomi Mi 11 Lite 5G afin de vous aider à faire votre choix de la manière la plus éclairée possible.

Commençons par les coloris proposés par les deux smartphones du jour. Le Mi 11 Lite 5G est décliné en noir, jaune ou vert clair. Pour sa part, le Oppo A94 5G est disponible en noir ou en violet avec des reflets. Des deux, c’est le Mi 11 Lite 5G le plus léger avec seulement 159 grammes sur la balance contre 173 grammes pour le 194 5G. C’est aussi le plus fin avec 6,81 mm d’épaisseur alors que le Oppo A94 5G fait 7,8 mm ce qui n’est déjà pas si mal. Le Mi 11 Lite 5G est un tout petit peu plus large que son concurrent du jour. Tous les deux profitent d’une batterie de 4250 mAh pour le Mi 11 Lite 5G et de 4310 mAh pour le A94 5G alors que le mobile Xiaomi supporte une charge à 33 Watts contre 30 Watts pour le smartphone Oppo autorisant une charge assez rapide pour eux.

Des puces bien différentes

Le Mi 11 Lite 5G est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 780G avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Cette plateforme offre des performances supérieures à celle intégrée au sein du Oppo A94 5G qui propose un Soc Mediatek Dimensity 800U aussi avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de mémoire interne.

La partie photo est importante. Aussi, sur le Oppo A94 5G on trouve 4 capteurs dont un module principal de 48 mégapixels avec la technologie Quad Pixel associé à un objectif de 8 mégapixels pour le grand-angle et deux autres capteurs de 2 mégapixels pour les photos macro et les flous d’arrière-plan. La caméra pour se prendre en selfie est une 16 mégapixels.

Pour le Xiaomi Mi 11 Lite 5G, on peut compter sur la présence de trois capteurs au dos avec un objectif principal de 64 mégapixels accompagné d’un capteur de 8 mégapixels pour les photos en grand-angle et un 5 mégapixels pour faire des clichés en mode macro. Pour les selfies, il y a un capteur de 20 mégapixels installé derrière un poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Xiaomi Mi 11 Lite acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

299,00 € Amazon Marketplace

Rakuten 319,00 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 344,99 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Deux écrans AMOLED mais l’un prend le pas sur l’autre

Le Oppo A94 5G dispose d’un écran de 6,43 pouces contre 6,55 pouces pour le Mi 11 Lite 5G. Tous les deux sont AMOLED non incurvé proposant une définition de 1080x2400 pixels. Mais la dalle du Mi 11 Lite 5G est plus intéressante car compatible 10 bits capable d’afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs, supportant aussi le HDR10+ et disposant une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz pour des défilements plus fluides que sur un écran classique, comme celui du Oppo A94 5G. Tous les deux embarquent un module 5G et ils sont compatibles NFC. Le Mi 11 Lite 5G propose du Wi-Fi 6 alors que le Oppo A94 5G est limité à du Wi-Fi 5, moins rapide. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran sur le Oppo A94 5G et sur le profil pour le Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Notez que ce dernier propose un port infrarouge pour être utilisé comme une télécommande universelle afin de piloter des équipements audio ou vidéo, par exemple.