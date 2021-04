Alerte bon plan : un forfait mobile 10Go sur Orange ou SFR à 4,99 € par mois

Spécialisé dans les forfaits mobiles flexibles, Prixtel est le MVNO idéal pour tous les utilisateurs mobiles qui recherchent une offre qui s’adapte autant que possible à leur consommation internet chaque mois. Au sein de son catalogue, le forfait mobile Le petit est, comme son nom l’indique, le plus accessible. Actuellement en promo, il est disponible à partir de 4.99 € par mois.

Trois paliers de facturation avec des remises sur 1 an

Le forfait Le petit s’adresse aux utilisateurs mobiles qui ont des besoins modérés en data : jusqu'à 20 Go en haut débit par mois. Pour ces derniers, Prixtel propose une offre flexible déclinée sur trois paliers, avec une remise de 5 €/mois sur les tarifs appliqués au cours de la première année. Ainsi :

De 0 à 10 Go de data consommés , vous payez 4,99 €/mois la première année, puis 9,99 €/mois ;

De 10 à 15 Go de data consommés , vous payez 7,99 €/mois la première année, puis 12,99 €/mois ;

De 15 à 20 Go de data consommés, vous payez 9,99 €/mois la première année, puis 14,99 €/mois. Au-delà, le débit internet est réduit.

Ces volumes web sont offerts en haut débit (4G/4G+) via la couverture réseau de l’un des opérateurs partenaires de Prixtel. En effet, ce MVNO vous laisse la possibilité, lors de la souscription, de choisir gratuitement la couverture réseau la plus avantageuse pour vous entre celles d’Orange ou de SFR. Et conserve la possibilité de changer de réseau en cours d’abonnement si vous n’êtes pas satisfait.

Chaque mois, une dotation supplémentaire de 10 Go est par ailleurs réservée pour vous accompagner lors de vos courts séjours en sein de l’UE et dans les DOM.

Internet haut débit, mais aussi la téléphonie illimitée

En plus d’un accès internet haut débit, ce forfait inclut aussi chaque mois, depuis la France métropolitaine :

Les appels illimités vers les numéros fixes et mobiles de tous les opérateurs métropolitains;

Les SMS et MMS en illimité vers les numéros mobiles de tous les opérateurs métropolitains.

Quelques services supplémentaires sont par ailleurs inclus, comme le blocage des abonnements multimédia et le blocage des numéros taxés. Vous pouvez ainsi éviter les surcoûts inutiles.

Pour vos courts séjours à l’étranger (UE et DOM), ce forfait couvre en illimité vos appels, SMS et MMS vers les numéros de ces destinations et vers les numéros de France métropolitaine.

Un forfait mobile neutre en C02

Fidèle à sa nouvelle politique eco-friendly, Prixtel vous garantit par ailleurs qu’en souscrivant à ce forfait mobile, vous optez pour une offre dont l’empreinte C02 est totalement compensée grâce aux arbres plantés en France par l’opérateur.

Cette offre sans engagement et sans frais de résiliation est actuellement valable jusqu’au 28 avril inclus, uniquement pour les nouvelles souscriptions. Enfin, la possibilité vous est offerte de conserver votre numéro actuel en en faisant la demande et en fournissant votre code RIO.