Nouveaux smartphones Oppo : où acheter les Oppo A54, A74 et A94 au meilleur prix

Annoncés il y a quelques jours seulement par le constructeur Oppo, les tous nouveaux smartphones Oppo A54, Oppo A74 et Oppo A94, tous les 3 compatibles 5G, seront disponibles en France le 22 avril mais vous pouvez déjà les précommander. Vous les trouverez dès maintenant chez de nombreux marchands comme Boulanger, Darty, Fnac ou Rakuten. Regardons où les acheter au meilleur prix aujourd’hui !

Oppo a lancé sa nouvelle série de smartphones avec trois nouveaux modèles de milieu de gamme, compatibles 5G, accessibles à partir de259€ seulement. Suivant votre budget et vos besoins, vous pouvez choisir entre les Oppo A54, Oppo A74 ou Oppo A94.

Où acheter l’Oppo A54 5G au meilleur prix ?

L’Oppo A54 5G sera le smartphone le moins cher de la série A. Vous le trouverez en général à 259€. Mais si vous êtes adhérent Fnac ou si vous souhaitez le devenir, vous pourrez obtenir une remise de 20€ sur le Oppo A54. Vous ne le paierez que 239€. Si vous n’êtes pas adhérents, vous avez le choix entre Fnac et Darty pour acheter ce smartphone Oppo pour le moment.

L'Oppo A54 5G est équipé d’un écran LCD de 6.5 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il embarque un SoC Snapdragon 480 compatible 5G épaulé par 4 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go. Il est doté d’une batterie puissante de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 10W. Il est disponible en coloris noir ou violet.

Où acheter l’Oppo A74 5G au meilleur prix ?

L’Oppo A74 5G ressemble beaucoup à son frère l’Oppo A54 5G mais il propose une mémoire vive et un espace de stockage plus important. C’est pourquoi son prix est légèrement plus élevé également. Il est proposé chez Boulanger, Darty, Fnac ou Rakuten à 299€. La meilleure offre pour un Oppo A74 5G pas cher est proposée par Fnac. Une remise de 20€ est offerte aux adhérents. Ainsi le prix du A74 passe de 299€ à 279€.

L’Oppo A74 5G est équipé, comme le A54, d’un écran LCD de 6.5 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il embarque un SoC Snapdragon 480 compatible 5G épaulé par 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go extensible via une carte microSD. Il est doté d’une batterie puissante de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 10W.

Où acheter l’Oppo A94 5G au meilleur prix ?

L’Oppo A94 5G est celui parmi le trio qui sera le plus performant. Il possède des caractéristiques techniques plus poussées que les A54 5G ou le A74 5G. C’est pourquoi son prix sera également plus élevé. Il est en effet proposé à 359€ par Boulanger, Darty, Fnac et Rakuten. Pour ce smartphone Oppo, Fnac propose encore une remise de 20€ pour les adhérents Fnac. Ainsi le prix du A94 5G passe de 359€ à 339€ seulement. C’est la meilleure offre du moment pour un Oppo A94 5G pas cher.

L’Oppo A94 5G est équipé d’un écran Super Amoled de 6.3 pouces, de 4 capteurs photo à l’arrière dont un grand-angle de 48 Mpx. A l’avant comptez sur un capteur de 16 Mpx pour les selfies. Il embarque une puce MediaTek Dimensity 800U associée à 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go extensible. Il possède une batterie de 4310 mAh compatible avec la charge rapide 30W.