Samsung préparerait un châssis ultra solide pour ses Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold

La société Samsung a déposé une nouvelle marque auprès des autorités compétentes visant à pouvoir exploiter le nom commercial de « Armor Frame » signifiant littéralement « cadre armure » comprenez particulièrement solide. Il devrait faire partie du discours de la prochaine présentation des modèles Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold, d’ici à cet été.

On sait que Samsung prépare les futurs smartphones pliants Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 qui pourraient être annoncés dans les prochains mois. Par l’intermédiaire du site LetsGoDigital, on apprend que le constructeur a déposé la marque « Armor Frame » auprès des autorités sud-coréennes, européennes et américaines. Cela présage du fait que le fabricant entend proposer un châssis extrêmement résistant et solide sur au moins l’un de ces futurs modèles pliants. Samsung avait déjà renforcé l’écran de la seconde génération avec la technologie UTG (Ultra Thin Glass) pour le rendre plus durable. Il semble que le cadre des prochains profite aussi d’un renforcement significatif.

Une marque déposée récemment

C’est le 13 avril 2021 que Samsung a déposé la marque « Armor Frame » à l’office coréen de la propriété intellectuelle, auprès des autorités de l’Union européenne et enfin au USPTO ainsi qu’à l’organisme des brevets et des marques aux États-Unis. Elle est classée dans la catégorie 9 avec une description extrêmement courte : smartphones, cadres de smartphone. Sans plus de détails. Comme indiqué plus haut, Armor signifie l’armure ou le bouclier laissant penser qu’il s’agit d’utiliser des matériaux particulièrement résistants. Samsung a déjà intégré des cadres en plastique et en métal, dont l’aluminium. Le problème avec l’aluminium est qu’il perd un peu de ses propriétés de résistance avec le temps. En outre, plusieurs rumeurs font état d’une réduite des bords de l’écran de sorte que le cadre et peut-être aussi la charnière doivent être revus et corrigés pour s’adapter aux nouvelles contraintes.

Solide d’accord mais quel matériau est utilisé ?

Le document déposé ne précise pas de quel type de matériau il s’agit. Il peut être certifié MIL-STD-810G, une norme militaire qui est attribuée aux appareils les plus résistants à la fois aux chocs, mais également aux différents écarts de températures dont les plus extrêmes. Samsung pourrait aussi opter pour une sorte de carbone voire du titane, bien qu’ils soient plus chers que l’aluminium. Difficile de dire si la conception sera prête pour les futurs smartphones pliants du Sud-Coréen alors que les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 devraient être annoncés d’ici quelques mois. Toutefois, jusqu’ici Samsung a toujours déposé de nouveaux noms seulement quelques semaines avant la présentation officielle des produits concernés ce qui est plutôt de bon augure pour ceux-là.