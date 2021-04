Des smartphones avec une caméra frontale sous l’écran pour Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo et ZTE dès cette année

On sait que plusieurs fabricants de smartphones travaillent actuellement sur des modèles ayant une caméra frontale intégrée sous l’écran plutôt qu’un objectif derrière un poinçon ou logée dans une encoche ou un mécanisme spécifique. Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo et ZTE sont pressentis pour présenter de tels smartphones d’ici la fin de cette année.

Depuis plusieurs années maintenant, les fabricants de smartphones s’efforcent de cacher l’objectif photo frontal pour laisser plus de place à l’écran et pour profiter d’une surface d’affichage aussi grande que possible. Jusqu’ici, plusieurs solutions ont été trouvées, mais aucune n’a vraiment remporté l’adhésion du public mis à part le poinçon dans l’écran qui est aujourd’hui largement utilisée par les différentes marques. Mais ce principe n’est pas totalement satisfaisant vu qu’il reste un petit coin où l’écran n’affiche rien (celui du trou) et cela peut gêner les applications.

ZTE premier à lancer son smartphone avec capteur sous l’écran

La marque ZTE a été la première à commercialiser un smartphone doté d’un objectif photo frontal derrière l’écran le Axon 20 5G. Toutefois, les résultats ne semblent pas à la hauteur des attentes. Samsung travaille aussi sur ce type d’intégration. Lors du MWC de Shanghai, ZTE a fait la démonstration de la seconde génération de cette technologie. Celle-ci doit être intégrée sur le ZTE Axon 30. Très récemment, le pronostiqueur Ice Universe @UniverseIce a publié un message sur le réseau social Twitter indiquant qu’il était sûr que le futur smartphone Xiaomi Mi Mix 4 sera le premier du fabricant à proposer une caméra sous l’écran.

L’intéressé pense savoir que les mobiles embarquant cette technologie seront prochainement disponibles, même d’ici la fin de l’année. Il cite notamment Samsung qui pourrait la proposer sur un futur modèle pliable, comme le fabricant chinois Oppo. Enfin, Vivo est également pressenti pour annoncer un smartphone avec une caméra sous l’écran, le fabricant n’étant jamais très loin des innovations les plus marquantes dans le domaine de la téléphonie mobile.