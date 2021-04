Forfait mobile : Dernier jour pour profiter des promos Very B&You à prix mini de Bouygues Telecom !

Fin des promotions Very B&You ce soir à minuit ! Alors si vous êtes à la recherche d’un forfait mobile sans engagement avec 5Go, 100Go ou 200Go d’Internet en promotion, vous trouverez à coup sûr votre bonheur parmi les offres de Bouygues Telecom ! Nous vous les présentons dans cet article.

Forfaits avec le plein de data à moins de 15€

Offres Very B&You : 100Go et 200Go

Pour les internautes gourmands, Bouygues Telecom propose la série spéciale à 12.99€ par mois qui vous permettra de profiter de 100Go pour vous connecter en France, dont 15Go utilisables lorsque vous voyagez à travers l’Europe et les DOM.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient le maximum de data, vous pouvez opter pour la série spéciale Very B&You 200Go qui est au prix de 14.99€ par mois ! Avec ce forfait, il vous sera possible de rester connecté à chacun de vos déplacements en Europe comme dans les DOM avec les 20Go inclus dans votre enveloppe data globale de 200Go.

Les garanties proposées par ces offres

Avec l’une ou l’autre de ces séries spéciales Very B&You, vous pourrez communiquer autant que vous le souhaitez en Métropole, mais également depuis l’Europe et les DOM ! Précisons que depuis la Métropole, vous pourrez bénéficier de l’illimité pour vos appels et SMS également vers l’ensemble des départements d’outre-mer ! Vos envois de MMS seront, quant à eux, illimités uniquement vers les numéros métropolitains. Petit plus, l’opérateur Bouygues Telecom vous offre l’accès à Spotify Premium pendant 2 mois !

Forfait avec l’essentiel et plus encore à moins de 5€

Idéal pour les petits budgets, le forfait B&You 5Go est à seulement 4.99€/mois ! Il vous permet de profiter de 5Go aussi bien en France qu’à l’étranger* et offre comme garanties et avantage les mêmes que ceux des séries spéciales Very B&You, à savoir :

Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités en Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Spotify Premium offert pendant 2 mois

*Europe et DOM