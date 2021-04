Forfait pas cher : c’est le dernier jour des promos BIG RED de 5Go à 200Go dès 5€ par mois

Si vous n’aviez pas encore craqué pour l’une des offres BIG RED, c’est possible jusqu’à ce soir 23h59 ! Nous vous présentons dans cet article ces offres qui vous permettent de faire le plein de data à prix réduit !

Forfaits avec le maximum de data à prix réduit

L’opérateur RED by SFR a mis depuis quelque temps en avant ses offres BIG RED à des prix attractifs, et ce, même après la première année d’abonnement !

La première offre BIG RED n’est autre que le forfait RED 100Go, dont le tarif bénéficie d’une réduction de 7€/mois. Ainsi, pour profiter de 100Go d’Internet en France et de 12Go lors de vos voyages à travers l’Union européenne et les DOM, vous vous acquitterez de la somme de 13€ par mois au lieu de 20€ !

Pour la seconde offre, il s’agit du forfait RED 200Go qui profite quant à lui d’une réduction de 10€/mois et passe donc de 25€ à 15€ par mois ! Avec ce forfait sans engagement, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 200Go d’Internet en France. Lorsque vous séjournez en Europe et dans les DOM, vous pourrez apprécier les 15Godédiés à votre connexion internet depuis ces destinations !

Les garanties des offres BIG RED

Les offres BIG RED sont sans engagement, vous permettant ainsi de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais. Concernant vos communications, les garanties sont identiques aux deux offres. Vous pourrez communiquer à votre guise grâce à l’illimité aussi bien en France que depuis l’Union européenne et les DOM.

Dans le détail, les garanties se présentent comme suit :

Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole, l’UE et les DOM

Un forfait mobile à prix mini avec 5Go

RED propose aussi un forfait mini 5Go pour les petits budgets. L'offre propose les mêmes options de communications que les abonnements 100Go et 200Go à savoir les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM. Le volume Web offert est de 5Go par mois pour vos usages en France et lors de vos déplacements en Europe et DOM.