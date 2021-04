L'iPhone 12 à 739€ grâce à une promotion exceptionnelle chez Rakuten

On ne présente plus le tout dernier smartphone de la marque Apple, l’iPhone 12 ! Ce petit bijou de technologie nous fait tous rêver. Vendu par le constructeur au prix de 909€, il est possible aujourd’hui de l’acheter pour moins de 750€. Son prix est en effet en chute libre chez Rakuten. On vous explique dans cet article comment bénéficier de cette promotion exceptionnelle.

Promo : l’iPhone 12 à moins de 750€ grâce à un code promo Rakuten Envie de vous offrir le tout dernier iPhone 12 proposé par Apple ? On va vous expliquer comment l’acheter au meilleur prix aujourd’hui ! On vous conseille de vous rendre tout de suite chez Rakuten, où vous verrez que son prix est passé de 909€ à 769€, soit une réduction de -15%. Pour un smartphone Apple, obtenir une réduction aussi importante ce n’est pas tous les jours que cela arrive. Mais le prix de l’iPhone 12 n’a pas fini de baisser car aujourd’hui seulement grâce au code promo RAKUTEN30 bénéficiez d’une remise supplémentaire de 30€ dès 299€ d’achat. Vous avez donc tout de suite compris que vous pouvez acheter votre iPhone pour 739 € seulement aujourd’hui ! Attention ce code promo n’est valable que ce mercredi 21 avril. Alors ne tardez pas pour en profiter. Et si jamais vous aviez envie d’un iPhone 12 mini, d’un iPhone 12 Pro ou même d’un smartphone Xiaomi, ce code promo de 30€ reste valable ! Tout savoir sur les caractéristiques de l’iPhone 12 L’iPhone 12 sorti en 2020. Ce smartphone Apple a su se faire remarquer et se faire apprécier très rapidement car il offre performance et puissance. Petit et compact, il est équipé d’un écran Super Retina de 6.1 pouces avec une résolution de 2532 x 1170 pixels. Sa puce A14 Bionic, fait de lui le smartphone le plus puissant et rapide du moment. Cet iPhone est également doté d’un double appareil photo composé de deux capteurs de 12 Mpx dont un grand-angle et un zoom optique x2. Il offre une charge très rapide et sans fil grâce au Mag Safe. Ce petit aimant magnétique se colle à l'iPhone et permet d'accélérer le chargement de la batterie car cela évite les pertes de charges. L’occasion de s’acheter un smartphone de cette qualité à 739€ ne se représentera certainement pas de si tôt ! Apple iPhone 12 acheter au meilleur prix Rakuten

