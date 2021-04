Apple lance une finition violette pour les iPhone 12 et iPhone 12 mini

Comme attendu, Apple a organisé un évènement pour présenter plusieurs nouveautés. Parmi elles, les iPhone 12 et iPhone 12 mini sont maintenant proposés en violet. Il y a aussi de nouveaux étuis.

Il n’est rare que plusieurs mois après la sortie d’un modèle et de ses différentes déclinaisons de coloris un fabricant ajoute une finition pour satisfaire certains publics demandeurs, pour relancer la gamme au niveau marketing, pour mieux rivaliser avec la concurrence, pour y être arrivé techniquement ou peut-être pour toutes ces raisons à la fois. Toujours est-il que dans ce cas, Apple redynamise la série des iPhone 12 avec une nouvelle finition violette ou mauve comme le précise le site de la marque à la pomme.

Du violet que pour les iPhone 12 et iPhone 12 mini

Ce nouveau coloris est disponible pour les versions iPhone 12 et iPhone 12 mini. Les modèles iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max gardent, pour le moment, leur coloris doré, graphite, bleu et argent. Cette nouvelle couleur vient s’ajouter à celles déjà disponibles que sont le blanc, le noir, le bleu, le vert et le rouge (Product Red). Le fait d’avoir ce violet ne remet pas en cause les caractéristiques techniques de l’appareil qui reste strictement identique à ceux actuellement sur le marché. Il est proposé avec 64, 128 ou 256 Go d’espace de stockage.

Les prix sont également inchangés par rapport aux autres coloris. Le nouvel iPhone 12 mauve ou violet sera disponible en précommande à partir du 23 avril pour une disponibilité dès le 30 avril.

En plus du coloris violet de l’appareil lui-même, Apple a également annoncé le lancement de deux étuis cette fois-ci pour les iPhone 12 et iPhone 12 mini mais aussi pour les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. L’un est en silicone avec le système aimanté MagSafe de couleur améthyste et l’autre est violet, pour aller avec la nouvelle finition, en cuir, aussi avec le MagSafe. Des housses en cuir avec MagSafe sont également proposées dans la boutique Apple, toujours en version violette. Ces accessoires violets sont tous disponibles dès maintenant.

