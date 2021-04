Le Samsung Galaxy M12 débarque en Europe et commence par l’Espagne

Après les séries S21 présentées en début d’année et plus récemment la gamme des smartphones A, le constructeur sud-coréen s’apprête à dévoiler son offre sur les secteurs de l’entrée de gamme avec la série M qui se distingue par la présence d’une grande batterie. Le premier (et seul ?) serait le Galaxy M12 dont les précommandes viennent tout juste de débuter en Espagne. Bientôt une annonce pour la France ?

Actuellement, le smartphone Samsung Galaxy M12 est uniquement disponible en Inde, un marché de plus en plus important pour les constructeurs. Toutefois, le fabricant sud-coréen commercialise bien en France le Galaxy M11 et il serait donc logique que son successeur le soit aussi. En tout cas, cela semble être déjà une réalité en Espagne. En effet, le site Internet de Samsung Espagne propose depuis hier le Galaxy M12 en précommande. Les livraisons et la vente sont prévues à partir du 2 mai et les premiers acheteurs peuvent profiter d’une remise de 50 €.

Un écran 90 Hz et une batterie de 6000 mAh malgré tout

Actuellement, le Samsung Galaxy M12 est proposé en deux versions avec 64 ou 128 Go d’espace de stockage internet. Le modèle de 64 Go est commercialisé à un prix de 209 € contre 229 € pour la configuration supérieure. Sinon, techniquement, le Galaxy M12 s’appuie sur une puce Samsung Exynos 850 avec 4 Go de mémoire vive et la possibilité d’étendre la capacité de stockage interne. Il est équipé d’un écran LCD 720x1600 pixels avec une fréquence de 90 Hz.



Il est doté d’une configuration photo qui s’organise autour d’un capteur principal de 48 mégapixels avec un autre capteur de 8 mégapixels pour faire du grand-angle. Il y a également un capteur de 5 mégapixels pour réaliser des optimisations au niveau des portraits pour l’effet Bokeh. Un dernier objectif de 2 mégapixels est là pour prendre des photos proches des sujets, type macro. L’appareil est compatible 4G mais l’une de ses plus grandes forces est de proposer une batterie d’une capacité de 6000 mAh avec charge 15 Watts (seulement).

Il nous reste à patienter jusqu’à une annonce de la part de Samsung France au sujet du Galaxy M12 pour une éventuelle commercialisation. Les prix ne devraient pas être très différents de ceux pratiqués en Espagne.