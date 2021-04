Forfait à 10€ : Retour de la promotion 80Go chez Free Mobile !

L’opérateur Free Mobile a relancé sa série Free avec 80Go d’Internet pour la somme de 9.99€ par mois ! Cette offre promotionnelle est valable jusqu’au 4 mai, nous vous la détaillons dans cet article.

La série Free 80Go en promotion

Free Mobile offre sa nouvelle série Free 80Go à tout utilisateur qui souhaiterait souscrire un nouveau forfait et qui n’aurait pas été abonné au forfait Free au cours du mois (30 jours) précédant cette démarche. Valable jusqu’au 4 mai, 23h59, la série Free 80Go vous coûtera la somme de 9.99€ par mois la première année d’abonnement ! Sans engagement, il vous sera possible de résilier votre contrat à tout moment et sans frais.

Au-delà de cette première année d’abonnement, la série Free évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G, dont le tarif s’élève à 19.99€ chaque mois. Cette modification vous permettra de profiter davantage de garanties telles qu’une enveloppe data plus élevée, voire illimitée, aussi bien en France qu’à l’étranger et de nombreux pays hors Europe pour vos communications et votre connexion internet !

Les garanties proposées par la série Free 80Go

La nouvelle série Free vous permettra non seulement de naviguer sur la toile à hauteur de 80Go, mais aussi d’apprécier le Free WiFi en illimité depuis la France ! Au cours de vos voyages au sein de l’Europe et des DOM, vous pourrez rester connecté grâce aux 8Go, inclus dans votre enveloppe data globale. Depuis ces dernières destinations tout comme depuis la Métropole, vous bénéficierez de l’illimité pour l’ensemble de vos communications !

Dans le détail, voici les garanties proposées par la série Free 80Go :