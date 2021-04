Realme présente officiellement en France les realme 8 et realme 8 5G à partir de 199 €

La marque realme avait prévu d’annoncer sa commercialisation de deux nouveautés aujourd’hui et c’est effectivement le cas avec l’arrivée sur le marché des modèles realme 8 et realme 8 5G qui viennent s’ajouter au realme 8 Pro déjà dévoilé et testé par nos soins. En voici tous les détails.

Ce jeudi, realme a donc pris la parole en France pour annoncer la sortie de deux nouveaux modèles qui viennent compléter la gamme déjà fournie du fabricant chinois. Les realme 8 et realme 8 5G s’ajoutent au realme 8 Pro présenté il y a peu de temps. L’idée ici est de proposer des appareils particulièrement abordables, mais pourtant embarquant des technologies de pointe dont plusieurs capteurs photo avec un 64 mégapixels et une batterie de 5000 mAh capable de supporter la charge à 30 Watts.

Realme 8 particulièrement peu cher

Le realme 8 est le modèle de la gamme qui est le plus abordable, puisque proposé à partir de 199 €. Pour ce prix, on a droit à un appareil doté d’un châssis particulièrement chromé et réfléchissant la lumière qui vient se poser dessus. Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,4 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels sur une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, mais de 180 Hz en mode tactile, pratique pour le jeu, comme sur le realme 8 Pro, par exemple. L’appareil ne pèse que 177 grammes pour une épaisseur de 7,99 mm. Il embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge 30 Watts, le chargeur étant fourni. Il est animé par une puce Mediatek Helio G95, performant dans les jeux et associée à 6 ou 8 Go de mémoire vive. Sa configuration photo s’appuie sur 4 capteurs : 64+8+2+2 mégapixels avec une caméra de 8 mégapixels derrière le poinçon de l’écran. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Le mobile est décliné en noir, argent et noir « punk ». La version realme 8 6+64 Go est disponible pour 199 €. Si vous préférez plus d’espace de stockage, il faut opter pour la version realme 8 6+128 Go à 249 €. Notez qu’une version realme 8 6+128 est aussi commercialisé jusqu’au 30 avril à 229 € chez CDiscount.

Pour ceux qui veulent une compatibilité 5G

Puisque le realme 8 est limité à la 4G, le fabricant propose une version 5G. Celle-ci s’appuie sur une puce Mediatek Dimensity 700 intégrant justement un module 5G. Il profite d’un écran 90 Hz ainsi que d’une batterie de 5000 mAh supportant la charge 18 Watts. Il mesure seulement 8,5 mm en épaisseur pour un poids raisonnable de 185 grammes. Il dispose d’un capteur photo principal de 48 mégapixels associé à deux capteurs de 2 mégapixels chacun pour les effets de profondeur et les photos macro. Pour se prendre en selfie, on utilise la caméra de 16 mégapixels installée à l’avant. Comme il s’agit d’un modèle qui ne propose pas beaucoup de mémoire vive, realme a intégré une technologie qui permet d’utiliser la mémoire de stockage comme RAM virtuelle afin d’obtenir de meilleures performances. Pour le moment, on ne connait pas les détails des capacités en mémoire vive et de stockage, justement. Le constructeur doit les annoncer ainsi que les prix correspondants un peu plus tard, courant mai.