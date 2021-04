Le prix du Samsung Galaxy A42 5G chute à moins de 300€

Grâce à une belle promotion chez Darty et à une offre de remboursement de la part du constructeur, le prix du Samsung Galaxy A42 est en chute libre. Ce smartphone devient accessible pour moins de 300€. Ce modèle sorti en novembre 2020 et compatible 5G est l’affaire à ne pas louper ce jeudi.

Alerte Bon Plan : Samsung Galaxy A42 5G à 299€ chez Darty

Grâce au cumul de deux offres différentes, le Samsung Galaxy A42 5G devient un smartphone vraiment pas cher. En ce moment chez Darty, il bénéficie d’une réduction de -10%. Son prix passe ainsi de 379€ à 339€ seulement soit une remise immédiate de 40€. Après cette première promotion, vous pouvez en plus profiter d’une offre de remboursement de la part du constructeur Samsung. Jusqu’au 31 mai prochain, pour tout achat d’un Galaxy A42, un remboursement de 40€ vous est offert. Au final, votre nouveau Samsung Galaxy ne vous coûtera que 299€. Le Galaxy A42 pourrait donc rejoindre le classement des meilleurs smartphones Samsung à moins de 300€.

Pour profiter de l’offre de remboursement, il vous suffit de renseigner en ligne les informations demandées. La démarche est simple et rapide. Vous recevrez votre remboursement sur votre compte bancaire sous trois semaines.

Les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy A42 5G

Le Samsung Galaxy A42 compatible 5G a tout pour plaire. Avec ces deux belles promotions, il fait maintenant partie des smartphones 5G à moins de 300€. Il est équipé d’un grand écran Super Amoled de 6.6 pouces avec une qualité d’image HD+. Côté performance, il embarque un SoC Snapdragon 750G épaulé par 4 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go extensible via carte microSD.

Pour la photo, vous pourrez compter sur 4 capteurs photo dont un capteur principal de 48 Mpx et un capteur à l’avant de 20 Mpx. Il offre une vraie polyvalence. Il possède également une batterie puissante de 5000 mAh et est compatible avec la charge rapide jusqu’à 15W.