iPhone 13, une encoche définitivement plus petite pour le prochain modèle d’Apple

Le smartphone d’Apple est encore l’un des seuls à disposer d’une encoche à l’exception de quelques mobiles d’entrée de gamme sous Android. Il est donc largement le temps d’au moins la réduire sinon de la faire disparaître. À priori, c’est la première solution qui semble se dessiner puisqu’une image publiée sur Internet montre une encoche beaucoup plus petite que les actuels et précédents modèles.

L'encoche de l'iPhone 13

Alors que les prochains smartphones dotés d’une caméra à selfie sous l’écran devraient pointer le bout de leur nez d’ici la fin de l’année pour les plus grandes marques comme Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo et ZTE de continuer sur sa lancée puisqu’actuellement, c’est le seul constructeur à proposer un appareil sur le marché avec l’Axon 20 5G, Apple travaillerait à la réduction de l’encoche des futurs iPhone. Un Twittos DuanRui repris depuis le réseau social chinois Weibo a publié une photo d’une protection pour l’écran de ce qui serait le futur iPhone 13.

Plusieurs sources d’une réduction de l’encoche

Il y a quelques semaines déjà, des photos étaient apparues sur la toile montrant ce qui pourrait être une protection d’écran pour les iPhone 13. Sur cette image, on peut clairement voir une encoche qui occupe une partie de la largeur supérieure de la surface de protection. Il y a plusieurs découpes pour laisser le champ libre aux différents capteurs intégrés, mais il semble que le haut-parleur ne fasse pas partie du lot. Cela permettrait ainsi d’économiser de la place et ainsi de réduire la taille de cette encoche persistante. Le diffuseur audio serait dans une position légèrement plus haute comme on peut voir le découpage de la partie supérieure de la protection d’écran.

Il est encore trop tôt pour affirmer avec certitude qu’il s’agit bien d’une protection d’écran pour iPhone 13 et avec les conséquences que cela implique, mais il est certain que la firme de Cupertino travaille à la réduction de cette balafre, voire à sa disparition, mais ça, ça sera peut-être pour plus tard, bien plus tard.