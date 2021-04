Où acheter le tout nouveau Realme 8 à prix réduit ?

Officialisé et disponible depuis hier en France, le tout nouveau smartphone realme 8 est une bonne surprise à petit prix. Ce téléphone d’entrée de gamme est disponible à moins de 200€. Il offre de belles caractéristiques comme un grand écran Amoled, un quadruple appareil photo et une batterie de 5000 mAh. Il vient directement concurrencer les smartphones Xiaomi. Après l’avoir testé, on va vous dire aujourd’hui où vous pouvez l’acheter et à quel prix chez quel marchand.

Realme 8 disponible à moins de 200€

Realme a su nous faire patienter jusqu’à hier pour nous présenter son tout dernier smartphone, le Realme 8. Proposé à moins de 200€, il offre polyvalence et endurance même s’il est limité à la 4G. Une version 5G est également prévue et sera disponible bientôt. Le realme 8 rejoindra-t-il le classement des meilleurs smartphones à moins de 200€ en 2021 ? Pour le moment, vous pouvez acheter ce smartphone realme chez Electro Dépôt et Cdiscount. Electro Dépôt vous propose la version avec 64 Go d’espace de stockage à 199.90€ seulement. Il est proposé en noir ou cyber noir.

Si vous souhaitez un realme avec un espace de stockage plus important de 128 Go, c’est chez Cdiscount que vous trouverez votre bonheur. Cette version est affichée au prix de 229€ avec une possibilité de payer en 4 fois.

Le Realme 8 : performance, endurance à petit prix

Si vous voulez tout savoir de ses performances, n’hésitez pas à consulter notre test du Realme 8. Nous lui avons attribué la note de 8/10. Il vient directement concurrencer l’Oppo Find X3 Lite, le Xiaomi Redmi Note 10 ou le Samsung Galaxy A52.

Le Realme 8 est équipé d’un écran Amoled de 6.4 pouces limité à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Il embarque une puce Mediatek Helio G95 épaulée par 6 Go de mémoire vie et un espace de stockage de 64 Go ou 128 Go. Si vous souhaitez un petit plus de performance, vous pouvez vous tourner vers le Realme 8 Pro qui possède une RAM de 8 Go.

Pour la partie photo, vous trouverez 4 capteurs photo dont un capteur principal de 64 mégapixels, un autre capteur de 8 mégapixels pour les images en grand-angle et deux autres objectifs de 2 mégapixels chacun. Les selfies se feront avec un capteur de 8 Mpx situé à l’avant de l’appareil. Grâce à sa batterie de 5000 mAh, Realme assure que vous pouvez tenir 2 jours sans avoir besoin de recharger votre téléphone. Il est compatible avec la charge rapide de 30W.