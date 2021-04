Quel forfait illimité 5Go à 5€ choisir : RED by SFR ou Bouygues Telecom ?

Vous êtes à la recherche d’un forfait avec 5Go d’Internet à petit prix et hésitez entre les offres promotionnelles des opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom ? Pas de panique, nous décortiquons et comparons pour vous ces deux offres mobiles en promotion dans cet article !

Les offres 5Go en promotion chez RED by SFR et Bouygues Telecom

Les opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom proposent tous deux une offre promotionnelle avec 5Go d’Internet et sans engagement, valable jusqu’au 27 avril, 23h59 !

Ainsi, RED by SFR offre son forfait RED 5Go au prix de 5€ par mois . Il vous permettra de vous connecter à hauteur de 5Go en France et d’utiliser 6Go lorsque vous voyagez à travers l’Union européenne et les DOM. Concernant vos communications, vous bénéficierez de l’illimité que vous soyez en France ou à l’étranger (UE et DOM).

De son côté, Bouygues Telecom propose sa série spéciale B&You 5Go pour la somme de 4.99€ par mois. Avec ce forfait, vous pourrez communiquer sans compter et utiliser 5Go pour surfer sur le web, aussi bien en France qu’en Europe et dans les DOM.

Forfait RED ou forfait B&You ?

Bien que ces deux offres mobiles sans engagement soient intéressantes en plus d’être identiques en termes de prix (à 1 centime près !), certains critères pourraient vous convenir plus particulièrement. Voici notre sélection :

La data à l’étranger* : l’offre RED est plus avantageuse ! Vous pouvez surfer sur le net jusqu’à 6Go avec l’offre RED tandis que la série spéciale B&You propose de partager l’enveloppe data globale de 5Go en France et en Europe (DOM inclus).

L’ouverture aux DOM depuis la Métropole : l’offre B&You passe devant ! Avec cette dernière, vous bénéficiez de l’illimité pour vos appels et SMS vers l’ensemble des DOM. RED by SFR ouvre seulement ses appels illimités vers les DOM, sans inclure Mayotte.

Les petits plus : c’est selon vos goûts ! En effet, RED by SFR propose l’accès gratuit à l’application RED TV. Bouygues Telecom offre, quant à lui, l’accès gratuit à Soptify Premium pendant 2 mois en plus de l’application B.tv.

*UE et DOM