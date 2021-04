Le Google Pixel 5a pourrait avoir le même processeur que le Pixel 5, un Snapdragon 765G

Le futur smartphone de Google, le Pixel 5a sera bien une réalité cette année et il pourrait être équipé du même processeur que le Pixel 5, à savoir un Qualcomm Snapdragon 765G. Obligation d’utiliser des composants disponibles face à la pénurie actuelle ? Pour atteindre un rapport qualité/prix très intéressant ? Les raisons peuvent être multiples.

Alors que certaines personnes pensaient ne pas avoir de successeur au Pixel 4a, d’autres croient dur comme fer que le prochain smartphone du géant américain serait le fameux Pixel 5a. Les rumeurs vont bon train sur ce terrain. Toutefois, il semble malgré tout que le Pixel 5a sera bien commercialisé par Google. Reste à en connaître les composants, si quelques images de rendus potentielles ont déjà été publiées sur le site thevoice.com. Le problème est qu’actuellement, certains fabricants se heurtent à une pénurie de composants et les puces sont concernées. Alors, pour certains, il est peut-être le temps de faire des concessions et de revoir leurs plans pour les maintenir à niveau à défaut de pouvoir aller plus loin (pour le moment ?)

« Barbet » a été repéré

Aussi, si on pouvait s’attendre à trouver une puce Qualcomm Snapdragon 888 dans le Pixel 5a, et bien il semble que cela soit loupé. En effet, en examinant le code source d’Android 12 prévu pour les développeurs, certains se sont aperçus que plusieurs fois la mention « Barbet » était indiquée. Or, il faut savoir que « Barbet » est le nom de code du Pixel 5a. Il est aussi noté le numéro « sm7250 » qui correspond au processeur Qualcomm Snapdragon 765G. Cette puce n’est pas la plus haut de gamme du fondeur mais offre tout de même de belles performances. C’est d’ailleurs elle qui officie sur l’actuel Pixel 5 et Pixel 4a 5G chez Google. On la trouve également dans de nombreux autres smartphones dont le Oppo Find X3 Lite, Oppo Reno 4 5G, OnePlus Nord, Xiaomi Mi 10 Lite, le realme X50 5G, par exemple.

Il est encore trop tôt pour affirmer avec certitude que le Pixel 5a sera bien doté du Snapdragon 765G mais cela semble tout de même bien parti. Difficile de dire aussi (et le saura-t-on un jour ?) quelles sont les raisons d’un tel équipement. Logiquement, Google devrait faire l’annonce pour ce nouveau smartphone d’ici quelques mois, après l’été.