Realme 8 contre realme 7, quelles sont les différences ?

La marque realme vient tout juste d’annoncer la disponibilité de son nouveau smartphone realme 8. Mais le realme 7 reste toujours d’actualité. Quelles sont les différences entre les deux ? Est-il intéressant de passer au nouveau modèle ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire le choix le plus éclairé possible.

Le realme 8 est à peine annoncé qu’il est intéressant de savoir ce qu’il apporte par rapport à la précédente version, le realme 7. Ce dernier est proposé en bleu très clair ou blanc glacial faisant 196 grammes sur la balance pour une épaisseur de 9,4 mm. Pour le realme 8, il est décliné en noir avec deux finitions ou en argent réfléchissant avec un poids de 177 grammes et moins de 8 mm d’épaisseur. Tous les deux sont alimentés par une batterie de 5000 mAh supportant la charge 30 Watts.

Realme 8, une nouvelle « dimensity »

Le nouveau realme 8 est animé par la puce Mediatek Dimensity 800U avec 6 ou 8 Go de RAM contre un Mediatek Helio G95 avec 4 ou 6 Go de mémoire vive pour le realme 7. Ce dernier embarque 64 ou 128 Go d’espace de stockage contre 128 Go pour le realme 8 avec la possibilité d’étendre cette capacité avec une carte mémoire.

L’écran du realme 8 est plus petit que celui du realme 7 : 6,4 pouces contre 6,5 pouces mais il profite d’une dalle AMOLED, bien plus qualitative même s’il reste à 60 Hz sans support HDR. Ils offrent la même définition.

Les deux mobiles realme sont compatibles 4G et Wi-Fi 5. Ils supportent deux cartes SIM et propose un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran pour le nouveau realme 8 et sur le bouton d’alimentation sur le realme 7.

Enfin, pour la configuration photo, le realme 8 embarque un capteur principal de 64 mégapixels contre 48 mégapixels pour le realme 7. Le capteur pour le grand-angle est identique, un 8 mégapixels. Le realme 8 propose deux capteurs de 2 mégapixels pour les macros et le calcul de la profondeur de champ alors que le realme 7 dispose d’un capteur monochrome pour optimiser les portraits et les détails et un dernier objectif pour les macros. Le realme 8 est équipé d’un objectif de 8 mégapixels pour se prendre en selfie, soit moins de pixels que sur le realme 7 avec son capteur de 16 mégapixels.